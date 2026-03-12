Localizan dos cuerpos en una cisterna

Ciudad de México.- Los cuerpos de una pareja de adultos mayores que se encontraban desaparecidos desde mediados de febrero fueron localizados en avanzado estado de descomposición en el interior de una cisterna ubicada en su propio negocio, en la Gustavo A. Madero.

El hallazgo ocurrió en un local situado en el cruce de Henry Ford y Norte 70-A, en la colonia Faja de Oro, luego de que un familiar acudiera al lugar para intentar localizar a la pareja, tras varias semanas sin tener noticias de ellos.

Al revisar el interior de la cisterna descubrió los cuerpos de Lilia y Alejandro, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 14 de febrero.

De acuerdo con los primeros reportes, desde esa fecha familiares perdieron todo contacto con ambos adultos. Inicialmente intentaron comunicarse por teléfono, sin obtener respuesta, y posteriormente acudieron a su vivienda, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde encontraron el domicilio vacío.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante la falta de información sobre su paradero, familiares comenzaron a buscarlos en distintos lugares que frecuentaban, hasta que finalmente acudieron al negocio donde la pareja trabajaba rentando andamios y hamacas para construcción.

La fiscalía capitalina inició la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió su muerte y establecer cómo sus cuerpos terminaron en la cisterna.