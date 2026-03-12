Localizan predio con huachicol

Tultepec, Méx.- Autoridades estatales y federales, con apoyo de policías municipales, aseguraron un predio en donde ubicaron dos contenedores con alrededor de 100 mil litros de combustible, sitio al que adjudicaron su operación al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde además se comercializaba el derivado de petróleo de manera clandestina.

El inmueble está ubicado en la colonia El Paraje Trigotenco, dentro del municipio de Tultepec y de acuerdo con las primeras investigaciones, la organización criminal estaría operando en esa demarcación y en los municipios de Tultitlán y Melchor Ocampo para controlar el robo y trasiego de hidrocarburo.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que cuando llegaron al predio observaron a dos hombres cargando bidones, mismos que huyeron al notar la presencia de los agentes policiacos y en el sitio encontraron los contenedores especiales que son de uso en las aduanas, los cuales estaban cargados con cerca de 100 mil litros de hidrocarburo crudo.

Para continuar con las indagatorias, los elementos de la Secretaría de Seguridad estatal solicitaron la presencia de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes hicieron su arribo y encontraron los indicios realizando sobrevuelos con un dron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de los dos contenedores y la pipa, también fueron localizadas mangueras y equipo especializado con el que presuntamente las personas que ocupaban ese predio pasaban el combustible de la unidad de carga hacia los espacios de almacenaje.