Localizan restos calcinados de Oliver, joven desaparecido en Morelia

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Adrián López Solís, fiscal general de Michoacán, informó que los restos del joven Oliver Valle, desaparecido el pasado 17 de diciembre, fueron localizados en un rancho ubicado en la localidad de La Joya de La Huerta, municipio de Morelia.

Al presentar los avances de la investigación, el titular de la FGE señaló que los restos fueron localizados en una excavación cubierta con un bloque de cemento localizada dentro del citado rancho, propiedad de los padres de Eva María Salgado Cedeño, presunta responsable de los hechos.

Agregó que una vez que los expertos en genética realizaron los estudios respectivos, se determinó que existe correspondencia genética de los restos localizados con el perfil genético de la madre y el padre de Oliver.

Mencionó que la necropsia estableció como causa de la muerte una herida por proyectil de arma de fuego en el cráneo, y el cuerpo expuesto a fuego directo.

Señaló que, de acuerdo con las investigaciones, se logró determinar que el día 17 de diciembre, Oliver se reunió con una mujer de nombre Eva María Salgado Cedeño con la finalidad de recibir el pago de una deuda, momento desde el cual se desconocía el paradero del joven.



Eva María Salgado Cedeño, presunta homicida

López Solís anunció además el ofrecimiento de una recompensa por un monto de 100 mil pesos para todas aquellas personas que aporten información que facilite la ubicación y detención de Salgado Cedeño.

Informó que, con base a los datos de prueba expuestos ante el Juez de Control, se obtuvo la orden de aprehensión respectiva en contra de la presunta responsable, por lo que se solicitó la colaboración de las instituciones homólogas del país para que se apoye con su búsqueda y detención.

Además, se tramitó ante el Instituto Nacional de Migración (INM) la correspondiente alerta migratoria y se hizo la petición ante la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol para la emisión de la "Ficha Roja" para su búsqueda, localización y presentación ante el órgano jurisdiccional.

Por último, Adrián López expresó sus condolencias a la familia del joven Oliver y les reiteró el compromiso de la institución de procurar justicia, llegar al esclarecimiento del hecho y sancionar a la quien ahora está señalada como presunta responsable.



"Me tienen en una cochera", el último mensaje de Oliver

"Estoy muy preocupado, me tienen en una cochera", fue el último mensaje que envió a uno de sus amigos Oliver Valle Cuadra y aparentemente tenía más de una hora ahí. Tras ello ya no se supo más de él.

De acuerdo con versiones de las que tuvieron conocimiento sus familiares, el joven de 26 años había acudido a la colonia San Juanito Itzícuaro de esta capital para cobrar una cantidad de dinero que había prestado a Eva María Salgado Cedeño.