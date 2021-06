Localizan restos humanos en fosas clandestinas de Cuautla, Morelos

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, en colaboración con la Fiscalía Regional Oriente, mantiene acciones de exploración en un predio ubicado en el municipio de Cuautla, donde se encontraron tres fosas clandestinas.

La Comisión informó que como parte de los trabajos llevan recuperados restos de tres personas, en cumplimiento a una orden de cateo, en la que se solicitó la intervención de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.

Además de contar con el apoyo de equipo especializado, para los trabajos se utilizó herramienta consistente en retroexcavadora y dos georadares de alta penetración.

Los restos humanos localizados en Cuautla revisten importancia porque en ese municipio, en marzo de 2014, comenzó el descubrimiento de fosas irregulares a cargo de la Fiscalía General del Estado.

La historia de los cuerpos catalogados como desconocidos o no reclamados data de mayo de 2013 cuando el comerciante Oliver Wenceslao fue secuestrado y asesinado por sus raptores. Su cuerpo sin vida fue localizado en junio de ese año y su familia lo identificó, pero la entonces Subprocuraduría de Justicia argumentó que se requerían otras pruebas periciales para la entrega del cuerpo.

Un mes después lograron acreditar el 99.99% de probabilidad de la prueba de parentesco y hasta marzo de 2014 las autoridades ordenaron abrir una fosa común, situada en un campo ejidal del poblado indígena de Tetelcingo, en Cuautla, oriente del estado.

En esa fosa inhumaron 105 cadáveres, incluidos los restos de Oliver, y a partir de ese momento comenzó la lucha de los familiares por identificar los restos humanos, con la esperanza de encontrar a sus familiares reportados como desaparecidos.

Tres años después las organizaciones civiles supieron que la Fiscalía General del Estado tenía otra fosa común, presuntamente irregular, en un panteón del municipio de Jojutla, sur del estado.

En ese año, 2017, las autoridades federales y estatales exhumaron 84 osamentas, correspondientes a víctimas de la violencia cuyos cuerpos no fueron reclamados o llegaron en calidad de desconocidos.

Hace dos semanas la vocera de la asociación civil "Regresando a Casa Morelos", Angélica Rodríguez Monroy, informó que del 14 de junio al 27 de agosto de este año iniciarán los trabajos de inhumación de 600 cuerpos que se encuentran en los tres Servicios Médicos Forenses (Semefos) del estado, en calidad de desconocidos.

Precisó que el confinamiento digno de los cadáveres se logró después de una reunión con autoridades estatales, en la cual acordaron sostener un segundo encuentro en esta semana, porque en la pasada no se especificó sobre la participación de los familiares de víctimas.