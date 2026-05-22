Localizan sin vida a mujer desaparecida

Puebla, Pue.- Este jueves, en Tlaxcala, fue hallado el cuerpo sin vida de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien desapareció tras acudir a realizarse un tratamiento estético de abdomen en una clínica de la ciudad de Puebla.

Originaria del municipio de Huauchinango, acompañada de su esposo Florencio Ramos, la mujer de 37 años acudió el pasado lunes a la Clínica Detox, ubicada en la Calzada Zavaleta, de la capital, para realizarse una cirugía estética.

Aunque Blanca Adriana sólo iba a una valoración, Diana Alejandra Palafox, quien se presentó como médico, y su hijo Carlos, la convencieron de hacer el tratamiento ese mismo día, ya que no representaba un riesgo.

Posteriormente, ambos salieron y pidieron al esposo de Blanca que fuera a comprar vendas y una faja, pero cuando regresó ya no encontró a su esposa ni al personal del hospital.

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Las cámaras de seguridad de la zona, captaron a tres personas subiendo el cuerpo de la mujer inconsciente a un auto compacto.

El miércoles se emprendió una campaña de búsqueda en Puebla y Cholula, colocaron fichas provisionales con su foto en postes, edificios públicos y privados.

El jueves en la mañana, la fiscalía informó que un cuerpo sin vida con características de Blanca Adriana fue localizado en una barranca del municipio de Atltzayanca, en el estado de Tlaxcala.