Locatarios de S. Cosme, sin locales y con covid

Ciudad de México.- No es únicamente la pandemia de Covid-19 lo que ha golpeado a comerciantes del Mercado de San Cosme; también los dos años sin sus locales, tras el cierre de una parte por el incendio ocurrido el 22 de diciembre de 2019. Sus ánimos se ven fuertes, pero entre suspiros, piden que las autoridades apuren los trabajos para que regresen.

Comerciantes aseguran que no pueden dejarse vencer aunque sus ventas hayan caído hasta 30% por la pandemia, su mercancía se les eche a perder por las lluvias y el agua de las mismas se les acumule en los pasillos, cubiertos por carpas, al no estar aún en sus locales.

Rosa López, comerciante de semillas, dice: "Me guardaron tres meses porque soy diabética e hipertensa, en esos tres meses nadie me dio nada, entonces tuve que regresar porque ya no tenía nada, en el mes de junio me vine. En junio dije ´ya no tengo dinero´, y pues no puedo decir que estamos trabajando al cien como allá adentro, pero ahí vamos. Ella, como el resto de los locatarios, solicita a las autoridades que el mercado ya sea entregado, para volver a trabajar.