Logran con éxito primera crianza artificial de jirafas en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- El Zoológico de San Juan de Aragón se encuentra logrando la primera crianza artificial de un bebé jirafa macho que nació el pasado 9 de agosto, esto con una mamila gigante en mano, llena de leche de fórmula, y pequeñas probaditas de hojas de acacia, alfalfa achicalada y concentrado para herbívoros silvestres, médicos veterinarios, biólogos y cuidadores de animales.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Medio Ambiente informó que Iván Hernández, coordinador de médicos veterinarios del Zoológico de San Juan de Aragón, explicó que se trata de la crianza de una jirafa que fue rechazado por su mamá pero que gracias a que se encuentra en el zoológico bajo cuidado humano, hoy está vivo y sano.

"Estos casos se dan también en vida silvestre, ya que los padres llegan a rechazar a las crías ya sea porque llega un depredador, porque los asustaron o porque simplemente son primerizas, no saben o no están preparadas para la crianza. Este ejemplar hubiera sido depredado o se hubiera muerto de hambre; en el caso de los animales bajo cuidado humano, la diferencia es que nosotros nos hacemos cargo de la responsabilidad de criarlos cuando la madre no los acepta", precisa.

Acompañado del bebé jirafa macho, el cual en estos días tuvo su primer contacto con el resto de las jirafas del Zoológico de San Juan de Aragón, incluidos también los antílopes Eland, el coordinador de médicos veterinarios del Zoológico de San Juan de Aragón comenta que al principio la cría no quería aceptar a sus padres sustitutos, o sea los cuidadores de animales, médicos veterinarios y biólogos que la atienden, pero cuando los reconoció como la figura que la alimentan y la cuidan "ya es un trato tranquilo, nos acepta, nos reconoce e incluso se hace un vínculo con todos".

Consciente de que los primeros meses de vida son cruciales para la alimentación y los cuidados de esta joven jirafa, se determinó que un grupo de cinco doctores y dos biólogos además de los cuidadores de animales que atienden a las jirafas en el Zoológico de San Juan de Aragón, estuvieran a cargo de esta crianza artificial; después de los primeros días de atención las 24 horas del día, actualmente cada uno atiende a la cría de jirafa, por día, de 7 am a 7 pm, además de realizar guardias nocturnas cuando se estima necesario.

Comentó que la fórmula que toma el bebé jirafa está hecha a base de sustituto de leche de vaca con leche deslactosada, suplemento y mantequilla. Esta fórmula fue analizada en conjunto con el Área de Nutrición y Alimentación de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre y se ha ido modificando de acuerdo a las necesidades de la cría conforme el proceso de crianza artificial avanza.

Iván Hernández calcula que el destete de la jirafa macho será entre los tres o cuatro meses de edad, aunque al observar a los demás integrantes de esta familia el bebé jirafa ya empieza a imitar a las demás y a comer alimento sólido.

Los siguientes meses son cruciales para la vida de esta jirafa durante el destete, por lo que médicos veterinarios, biólogos y cuidadores de animales le darán un seguimiento muy de cerca a este proceso para asegurar que la más joven de las jirafas salga adelante, además de acoplarse al resto de los habitantes de la sabana africana del Zoológico de San Juan de Aragón.