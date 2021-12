López Dóriga admite yerro en Twitter sobre AMLO en "simulador" de tren

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió el domingo pasado un video del recorrido "en el tren del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles" y aseguró que se puede llegar a Santa Lucía en 45 minutos.

En el video del recorrido se observa cómo López Obrador señala "el aeropuerto nuevo", pero usuarios de redes sociales señalaron que las imágenes difundidas fueron realizadas en un "simulador" y que el presidente de México "lo dio como real".

"Estamos ya en el tren del Nuevo Aeropuerto General Felipe Ángeles", expresa en el video López Obrador.

Tras lo publicado por el Presidente, el periodista Joaquín López-Dóriga refirió que a López Obrador lo subieron a un simulador "y lo dio como real": "Así la 4T. Y todos felices. El vagón ni se mueve".

El expresidente Felipe Calderón retomó los dichos de López-Dóriga y acusó "fake news": "viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados".

Calderón pidió a Elizabeth Garcia Vilchis, encargada de la sección de la mañanera "quién es quién en las mentiras de la semana", que desmintiera la información falsa.

"Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ´no es falso pero se exagera´", escribió el expresidente de México en redes.

Este martes, López-Dóriga declaró que al Presidente "lo embarcaron con el tren y nadie le dijo".

En un video difundido este martes en sus redes, el presentador de televisión contó que justo cuando López Obrador señaló por la ventanilla, "desaparece el Aeropuerto sin explicación alguna".

"Lo cierto es que hoy no hay ningún tren que lleve de Buenavista al Aeropuerto Felipe Ángeles, ninguno", expresó López-Dóriga.

El periodista precisó que el Tren Suburbano solo va de Buenavista a Lechería, donde se va a conectar al nuevo Aeropuerto cuando termine la obra.

"La obra no ha iniciado y llevará dos años por lo menos, por lo que no pudo hacer el presidente ese recorrido. La verdad es que lo embarcaron con lo del tren y nadie le dijo", aseveró el periodista.

En otro mensaje, el periodista corrigió y refirió que López Obrador no realizó el viaje en un simulador.

"CORRECCIÓN: No es un simulador. Pero afirma que ´estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles´ y ese tren no existe. No han comenzado ni a construirlo. Y lo aun no explicado: ¿Por qué desaparece la imagen de dicho aeropuerto de la ventanilla? Pero no va en simulador", escribió.

CORRECCIÓN: No es un simulador. Pero afirma que "estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles" y ese tren no existe. No han comenzado ni a construirlo. Y lo aun no explicado: ¿Por qué desaparece la imagen de dicho aeropuerto de la ventanilla? Pero no va en simulador pic.twitter.com/c3OkrtUok1 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 7, 2021

"El montaje está en la mente de algunos", revira Jesús Ramírez a Calderón sobre polémica de video de AMLO.Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, respondió este lunes a los señalamientos "de montaje" que el expresidente Felipe Calderón y comunicadores hicieron del video del presidente López Obrador en su recorrido en tren rumbo al nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles."El montaje está en la mente de algunos, nada más", dijo el vocero de Presidencia en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.Ramírez Cuevas desestimó que se haya hecho un montaje y dijo que el video se realizó a bordo de un vagón destinado a la supervisión. También señaló que las especulaciones se hicieron debido a informadores que no verifican la información.