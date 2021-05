López-Gatell anuncia que este jueves se vacunará contra el Covid-19

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que mañana jueves recibirá la vacuna contra el coronavirus.

Al ser cuestionado por un periodista sobre si ya recibió la dosis contra el Covid-19, el funcionario respondió: "por supuesto que no me he vacunado, no me había tocado".

Además, López-Gatell recordó que tiene 52 años y que este 13 de mayo, a las 9:00 horas, "me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto".

Este miércoles, México registró un total de 219 mil 590 decesos por esta enfermedad, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

Es decir, en las últimas 24 horas, el país sumó 267 nuevas muertes. Sobre los casos positivos por coronavirus, el país acumula 2 millones 371 mil 483, es decir, 3 mil 90 más que el martes.

México es el cuarto país del mundo con más decesos por la Covid-19, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India y es el decimoquinto en número de contagios confirmados, según la Universidad Johns Hopkins.