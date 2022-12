López-Gatell confirma cuatro casos de rabia pero descarta alerta sanitaria

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El Gobierno mexicano confirmó este martes la identificación de cuatro casos de personas con síntomas compatibles con los del virus de la rabia, a falta de confirmación en laboratorio, pero descartó que se trate de una alerta sanitaria.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que los casos se encuentran en el estado de Oaxaca, donde hay tres menores presuntamente infectados, y en el estado de Nayarit, donde hay una mujer joven con dichos síntomas.

"Lastimosamente sí están graves esos niños. Se tratan de dos niñas y un niño, hermanos, de ocho, siete y dos años de edad. Fueron mordidos por uno o varios murciélagos. Los mayores están con una enfermedad que clínicamente parece compatible con la rabia", expuso en la rueda de prensa diaria del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

López-Gatell aventuró que este mismo martes el laboratorio dispondrá de los resultados de las muestras tomadas a los pacientes, y que mientras tanto se ha tratado a los menores con un tratamiento profiláctico para la rabia, empleando la vacuna y un anticuerpo para neutralizar el virus.

Estos tres casos se focalizan en la localidad rural de Palo de Lima, a unos 100 kilómetros de la capital de la región, Oaxaca de Juárez, que el subsecretario definió como "muy pobre, en condiciones de marginación muy grandes y carencias en los servicios de salud", pues el centro sanitario más cercano se encuentra a más de dos horas.

En el caso localizado en el estado de Nayarit, añadió, la paciente es una mujer de 29 años que fue mordida por un gato semidoméstico, el cual pasaba la gran parte del tiempo al aire libre en una comunidad rural.

"Tiene un cuadro compatible con rabia. Hemos asistido al gobierno de Nayarit en lo que corresponde a los tratamientos y diagnósticos", expuso.

Pese a los cuatro casos, incidió en que desde el punto de vista médico no hay una alerta sanitaria, pues se tratan de casos aislados y "no hay una acción que se deba realizar, no se puede eliminar la rabia".

Además, López-Gatell enfatizó que el virus de la rabia, que se transmite a los humanos a través de los animales, seguirá existiendo ante la imposibilidad de vacunar a todos los animales silvestres.

El funcionario se congratuló, no obstante, de que en 2019 México fue el primer país del mundo en erradicar la rabia trasmitida de perros a humanos.