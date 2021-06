"López-Gatell desvirtúa falta de medicamentos", acusan

Tras las acusaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, acerca de que las exigencias de padres de niños con cáncer que denuncian escasez de medicamentos son golpistas, la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, A.C., respondió que el funcionario puede decir lo que quiera, pero le piden que no desvíe la atención hacia él, además, advirtieron que no dejarán de alzar la voz hasta que el abasto de fármacos esté garantizado.

"No importa lo que ese señor haya dicho (...) en dos años [López-Gatell] sólo ha acudido a una reunión con los papás de niños con cáncer, que fue en Segob, de ahí en fuera todo el tiempo ha tratado de denostar nuestro movimiento, pero hoy lo que importa es que no cumplieron con el arribo de medicinas a los hospitales y es lo que nos apura y en lo que debemos ocuparnos", dijo a EL UNIVERSAL Omar Hernández, presidente de la asociación.

El domingo, durante una entrevista televisiva, el subsecretario aprovechó el espacio a cuadro para alertar sobre lo que consideró un tipo de "narrativas de golpe de Estado", y resaltó que en el tema del supuesto desabasto de medicamentos oncológicos existe una campaña por parte de grupos de derecha.

"Me gustaría hacer una alerta, este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado [el término] en Latinoamérica con golpe de Estado y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamento, cada vez lo vemos más como un posicionamiento como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que buscan crear una ola de simpatía entre la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista", dijo.

El funcionario federal lamentó que se use a pacientes de una enfermedad como el cáncer para protestar en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que no existe un desabasto de medicinas oncológicas.

"El cáncer que irremediablemente es una enfermedad asociada con dolor y sufrimiento, pues crearon una fórmula de desabasto de medicamentos de niños con cáncer y esta mentira de que no tienen, y cualquiera en la Ciudad que quisiera constatar de forma rápida se podría preguntar por qué si los niños de México no tienen medicamento solamente vemos a 20 personas en las manifestaciones cerrando el aeropuerto, son las mismas desde que inició el sexenio, uno se da cuenta de que son grupos fabricados, desconozco si están bajo una nómina o el tipo de prebenda que les dan", subrayó.

Estas declaraciones se dieron tan sólo a unas horas de que la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, A.C., denunció que los fármacos que las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) se comprometieron a enviar el sábado 26 de junio no llegaron a los hospitales.

"El 23 de junio, el director del Insabi, Juan Ferrer, así como Alejandro Calderón Alipi, coordinador nacional de abastecimiento y distribución de medicamentos, se comprometieron a que este fin de semana llegarían claves de medicamentos a hospitales en donde hicieran falta, pero de nuevo nos tomaron el pelo", señaló Omar Hernández, también padre de familia.

Ayer lunes, luego de las declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la Asociación de Padres de Familia hizo un llamado a la sociedad en general de no politizar el tema del desabasto de medicamentos oncológicos, y agregó que hoy se realizará un paro nacional y se bloquearán los accesos del aeropuerto de la capital del país para exigir que el gobierno cumpla con el abasto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Hernández Ibarra señaló que no importa lo que el subsecretario López-Gatell Ramírez haya dicho en un programa de televisión y que no se desgastarán en ello, puesto que lo más importante es no desviar la atención y exigir al gobierno que cumpla con el abasto de los fármacos oncológicos pediátricos.

Acerca de qué acciones tomarán ante la falta de respuesta por parte del director del Insabi, el padre de familia mencionó que hoy bloquearán los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que esperarán que las autoridades de salud se reúnan con ellos en ese punto y no en la Secretaría de Salud como estaba previamente acordado.

"Estaremos protestando en el aeropuerto, seremos únicamente padres de niños que padecen cáncer y que sufren algún tipo de desabasto, no queremos que este movimiento se politice porque eso lo único que genera es daño, porque resta credibilidad a nuestras peticiones, para nosotros lo único importante es que el gobierno cumpla con el abasto de medicamentos, no queremos nada más y no queremos que los partidos se sumen y nos usen como botín político", dijo el presidente de la asociación.

A su vez, Israel Rivas Bastida, integrante del Movimiento Nacional por la Salud, adelantó que para el próximo 24 de julio se convocará a una marcha a nivel nacional, a la que acudirán padres de niños con cáncer de diversos estados, así como personas de la comunidad LGBTTTI+ que se han visto afectadas por la falta de antirretrovirales.