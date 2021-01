López-Gatell es cliente de Televisa: AMLO

Al hablar sobre la absorción de organismos autónomos como el Inai y al señalar que los servidores públicos y exmandatarios de México eran los mejores pagados en el mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eso ya no existe y se están logrando ahorros con la revisión de contratos, como los de los penales.

En su conferencia mañanera de este jueves, López Obrador dijo que los contratos se entregaban a "influyentes", dueños de medios de comunicación y familiares de políticos, entre ellos los cuñados del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

"No hay investigación, apenas y salió la nota en la página 23 de los periódicos. Ayer quinto grado, sexto grado, cuarto grado, Tercer Grado, todo salud, en Televisa", expresó y preguntó si la información de los cuñados de Salinas de Gortari salió publicada en el periódico Reforma.

"No me digan que no es nota. Entonces por eso, ellos defienden a estos organismos autónomos", agregó y señaló que se va a seguir con el debate.

"A propósito, de qué hablaron los del quinto grado, de Televisa ayer, los expertos, nada más investiguen. No será que se la dedicaron al doctor Hugo López-Gatell, porque ese es cliente de Televisa", apuntó, a la vez que presentó la primera plana del periódico "Reforma".

"Hay que acabar con la corrupción, porque estos mismos medios son los que promueven de que hay que ayudar, pues claro que hay que ayudar a las empresas y que haya trabajo, que no haya despidos de trabajadores", dijo al referir que hay un presupuesto de 500 mil millones de pesos al año destinados a los organismos autónomos.