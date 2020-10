López-Gatell espera que rebrotes de Covid ocurran de manera parcial

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confía en que en caso de que México tenga un rebrote por Covid-19 ocurra de manera parcial, en diversas entidades federativas y no sea necesario aplicar de nuevo un confinamiento.

"Esperemos que no, lo ideal es que no haya rebrote o que si hay, se dé de manera parcial, en algunas entidades, lo deseable es que no ocurra en ninguna, en esencia el uso de semáforo de riesgo covid es eso, un mecanismo para estimar el riesgo que presentan las personas de tener infección, de propagaciones locales y la orientación de las autoridades sanitarias estatales".

Agregó que el mecanismo del semáforo busca equilibrar la protección de dos grupos de bienes públicos, los prioritarios que son la salud y la vida, así como del bienestar que incluye la economía, "no se puede mantener un confinamiento a perpetuidad al grado que cause daño económico que de por sí la pandemia está causando en todo el mundo", comentó.

El funcionario destacó que debido a la temporada de influenza, es probable que ocurra un repunte de casos Covid, por lo que la reconversión hospitalaria se mantendrá, a fin de atender a pacientes positivos al Sars-CoV2 que requieran hospitalización o intubación.

"Es muy previsible que pudiera presentarse con la temporada de influenza un repunte de casos covid, no se ha presentado, tenemos 11 semanas con tendencia a la baja, pero podría surgir un cambio, por eso vamos a mantener la capacidad hospitalaria. La influenza representa un reto en sí, causa 30 mil defunciones todos los años, ya iniciamos el 1 octubre la campaña de vacunación y a diferencia de todos los años desde 2007, tenemos como meta completar más de 36 millones de personas vacunadas al final de 2020".

Con 821 mil 045 casos confirmados de la Covid-19 y 83 mil 945 decesos, México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.