López-Gatell pide "voto por voto" en elección de la OPS

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- El epidemiólogo brasileño Jarbas Barbosa fue elegido este miércoles nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en una sesión en la que el subsecretario mexicano de Salud, Hugo López-Gatell, pidió "contar voto por voto" y mover la mesa de votación "en aras de la transparencia".

López-Gatell representó a México en la sesión de la Conferencia Sanitaria Panamericana en la que se eligió a quien sustituirá a la dominiquesa Carissa Etienne a partir de febrero de 2023 al frente de la OPS.

Sin embargo, tras la primera votación para ir descartando candidatos, entre los que se encontraba la mexicana Nadine Gasman, presidenta de Inmujeres, López-Gatell pidió la palabra para externar su preocupación por cómo se estaba llevando a cabo el proceso de elección y la poca visibilidad que tenían los 38 votantes de la mesa donde se hacía el conteo.

"En este caso son 38 votos y consideramos que lo más conveniente para asegurar la transparencia del proceso es que se dé lectura, en tiempo real, uno por uno de los votos. Lo ideal hubiera sido, tan pronto salen de la urna en la mesa central, en presencia de todos", indicó el mexicano.

"Externamos nuestra inquietud de que los votos están siendo organizados, incluso puestos por debajo de la visibilidad del público, en el horizonte de la mesa. Y dado que los votos pueden ser cancelados en caso de que exista alguna anotación sobre de la boleta, nos parece preocupante y, creemos que esto vulnera la confiabilidad del proceso", añadió.

"No tenemos prejuicio, pero sí solicitamos que se rectifique el procedimiento de conteo y que se haga a la vista pública, en tiempo real, voto por voto", insistió.

El presidente de la mesa, el canadiense Michael Pearson, ya había advertido que el procedimiento no se cambiaría, ni se contaría voto por voto, porque las reglas estaban claras y eran conocidas por todos meses antes de la sesión de este miércoles.

Brasil solicitó "un representante de cada país acompañando a la mesa", aclarando que "no es desconfianza en los procesos electorales, sino una necesidad de transparencia". Tampoco procedió.

Pearson subrayó que "todos hemos tenido una descripción de las reglas del procedimiento y cómo funciona y, en aras de la transparencia, están siendo cumplidas gracias al proceso abierto que hemos tenido para la emisión de los votos por parte de los asistentes, la visibilidad de los escrutadores contando los votos al lado del secretariado, neutral, por cierto, la supervisión por parte de los escrutadores de la votación". El conteo, aseguró, "fue adecuado... Debemos tener confianza en cuanto a la transparencia y honestidad" del proceso.

Incluso pidió a la asesora legal tomar la palabra. Ella defendió la legalidad del proceso. En cambio, se mostró dispuesta a conceder la solicitud de López-Gatell de mover la mesa. "Mover la mesa no sería problema si eso les da satisfacción, pero además de eso, la transparencia queda garantizada por el hecho de que hay dos escrutadores designados específicamente para ese propósito. Yo estoy supervisando el proceso".

Chile secundó la moción de mover la mesa, que finalmente fue colocada a la vista de todos para continuar la votación, en la que Gasman quedó fuera en la segunda ronda.

Tras la cuarta ronda, Barbosa, hasta ahora subdirector de la OPS resultó el ganador con 21 votos, contra 16 del panameño Camilo Alleyne.