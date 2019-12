López Obrador asegura que en su gabinete se respeta la visión feminista

Luego de que el viernes pasado, en el Zócalo de la Ciudad de México y en varias plazas del país miles de mujeres entonaran y coreografiaran la canción "El violador eres tú", el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con las manifestaciones de ese tipo.

"Yo celebro que las mujeres se manifiesten solicitando que no haya violencia contra las mujeres exigiéndole a la autoridad que se aplique", indicó en su conferencia matutina.

Además, aseguró que al interior de su gobierno las posturas feministas de algunas de sus colaboradoras se respetan, pues es un gobierno plural que trabaja en garantizar la paz para "todas y todos los mexicanos".

"Ellas mantienen sus posturas de avanzada, progresistas, libertarias y yo respeto sus puntos de vista. Este es un gobierno plural, respetamos el punto de vista de todos, pero tenemos un plan para la transformación".

Ayer hablé de eso, de cómo consideramos que en un año más quedarán establecidas las bases para la transformación de México, y ese es el plan que estamos llevando a la práctica, afirmó el mandatario.

López Obrador explicó que desconocía que entre las demandas de las mujeres que han mantenido movilizaciones en todo el país los últimos meses se contemple la despenalización de la interrupción legal del embarazo la cual, dijo, esperará a que la sociedad decida.

"No tenía conocimiento, aunque en eso nosotros preferimos que lo vaya resolviendo mediante diálogo la misma sociedad; que el gobierno espere a que haya acuerdos. No queremos polarizar con este tema. Y no se descarta nada, nada más no promoverlo, esperar a que la misma sociedad decida sobre este tema", refirió.

El presidente pidió que no se confundiera su postura y aclaró que, aunque su gobierno no trate el tema, eso no significa que se opone a quienes se manifiesten a favor de esa petición.

"Nada más quiero aclarar esto para que no se vaya a malinterpretar. Si nosotros no tratamos el tema, el asunto, no quiere decir que nos opongamos a que se manifiesten quienes están a favor de esos cambios y que, en su momento, cuando haya condiciones en la misma sociedad, se puedan hacer los cambios".

Aseguró que en su administración se da más apoyo a las mujeres que a los hombres mediante los programas de bienestar debido a lo que dijo el pasado domingo durante su discurso por el primer año de gestión: "ellas son más honestas", sentenció.