López Obrador confirma que su hijo Andrés Manuel participará en partido gobernante

Ciudad de México, 9 sep (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, participará en la política cuando él termine su mandato pues "quiere ayudar a consolidar" el partido político que fundó, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"José Ramón no va a trabajar en el Gobierno, Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el Gobierno. Él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena", señaló durante su conferencia de prensa matutina.

El fin de semana trascendió que la dirección de Morena en Tabasco postuló al hijo del mandatario como candidato a la presidencia del partido, puesto al que también se ha especulado que podría aspirar la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Al respecto, el gobernante mexicano señaló que no cree que su hijo vaya a buscar ese puesto pero insistió en que "sí va a participar", aunque señaló que buscará un cargo en el que pueda ser electo, no impuesto.

Recordó que hasta ahora había tenido un acuerdo con su familia y, en especial con sus hijos, de que durante su mandato no iban a trabajar en el Gobierno y lo han cumplido, sin embargo, ahora que terminará su Administración, el próximo 30 de septiembre, podrán hacerlo.

"Tenemos el compromiso de que terminando (su Gobierno) ya pueden. Igual Jesús (Ernesto, su hijo menor), cuando termine de estudiar y quiera participar que lo haga, son libres", enfatizó.

López Obrador aseveró que sus hijos nunca han estado envueltos en escándalos de corrupción, pese a que durante su sexenio se les ha acusado de participar en algunos casos de tráfico de influencias, y recalcó que son falsos los señalamientos por parte de medios comunicación.

"Nunca han estado envueltos en escándalos de corrupción, puros inventos de estos farsantes, calumniadores, mercenarios, que por afectarme a mi se iban contra ellos", refirió.

Finalmente, denunció que durante su Gobierno su familia ha padecido "muchas campañas".

"Entonces, decirles a mis adversarios que ya me voy a retirar en 20 días, que no les voy a poder contestar porque no voy a tener actividad política, ya me jubilo y dejo ya un testamento hacia adelante pero tiene que ver un poco con esto", aseveró.

´Andy´, como también se le conoce a López Beltrán, ha colaborado con su padre desde sus primeros intentos por llegar a la presidencia, pero tuvo especial participación en la campaña de 2018 en donde se involucró en las acciones de Morena en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y en 2023 rechazó la oferta de Marcelo Ebrard, quien le ofreció una secretaría en caso de lograr la candidatura presidencial por Morena y ganar las elecciones del 2 de junio.