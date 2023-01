López Obrador critica silencio informativo ante el juicio contra García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la poca cobertura por parte de la prensa nacional del juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, que arrancó este martes en Estados Unidos.



Tres años después de su detención por autoridades estadounidenses, el esperado juicio por narcotráfico contra García Luna comenzó en una corte de Nueva York por los señalamientos que lo vinculan con el Cartel de Sinaloa.

"Hoy comienza su juicio (...) y todavía no se sabe mucho porque los medios no abordan el tema", reprochó el mandatario mexicano desde su conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

El presidente López Obrador resaltó que en EE.UU. ya hay más medios que comenzaron a dar seguimiento al juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México que se desempeñó en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), mientras que los medios mexicanos no abordan el tema.

"Y todavía no se sabe mucho porque los medios no abordan el tema (...) dónde está lo de García Luna, no es nota", comentó.

Por su parte, López Obrador expresó que García Luna "fue convirtiéndose en el brazo derecho, en el hombre fuerte de Felipe Calderón y terminó acusado de estar vinculado con la delincuencia organizada y por eso está siendo juzgado en nueva York".

El que fuera máximo responsable de la Seguridad Pública en México, entre 2006 y 2012, es acusado de narcotráfico, así como de aceptar sobornos por parte del Cartel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo.

El proceso que enfrentará este martes arrancará con la selección del jurado, con entrevistas a decenas de posibles candidatos a integrarlo tras una criba inicial llevada a cabo en los últimos días.

Una vez formado el jurado, darán comienzo los alegatos iniciales de la Fiscalía y la defensa de García Luna, que de ser hallado culpable se enfrenta a una condena mínima de diez años de cárcel y a una máxima de cadena perpetua.

En este mismo tribunal del distrito neoyorquino de Brooklyn, en 2019, también fue juzgado y condenado a cadena perpetua el antiguo líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín "el Chapo" Guzmán.