López Obrador: Da igual que exista o no el Inai

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que da igual que exista o no el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pero “sería mejor que no existiera” porque el gobierno se ahorraría mil millones de pesos que cuesta mantenerlo.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador criticó que existan organismos autónomos como el Inai, al que acusó que fue creado para simular que iban a combatir la corrupción, pero lo que hacía era ocultar actos de este delito.

“Da igual que exista o no exista, sería mejor que no existiera porque nos ahorramos los mil millones (…) Yo lamento que existan esos aparatos, que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción”, declaró.

El presidente López Obrador llamó a que se busque que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública realicen la función que realiza el Inai.

“Que se busque la manera de que la Auditoría Superior de la Federación- que ya existe- se haga cargo de esa función.

“¿Saben cuánto le cuesta esa oficina al pueblo de México mantenerla? Mil millones de pesos. ¿Qué no existe la oficina de la Función Pública? ¿Qué no existe en el Poder Legislativo, primero la facultad de aprobar el presupuesto y de darle seguimiento al ejercicio del gasto? Por eso existe en la Cámara de Diputados la Auditoría Superior de la Federación.

“¿Qué no existe la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué no existe la Fiscalía General de la República? ¿Qué no todas las dependencias del gobierno federal y organismo del Poder Judicial y del Poder Legis