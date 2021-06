López Obrador, de acuerdo con consulta presentada por Zaldívar

Esta mañana de lunes el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó la consulta al Pleno del Máximo Tribunal para analizar la ampliación de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con él.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador consideró a Zaldívar como "un hombre íntegro y una gente honesta".

"Es la única posibilidad (...) nada fácil, de reformar el Poder Judicial. Según mi punto de vista, pasa porque se mantenga el ministro Zaldívar, no sólo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino, sobre todo, como presidente del Consejo de la Judicatura, que es el organismo que puede limpiar el Poder Judicial de jueces corruptos que no están al servicio del pueblo, de magistrados que actúan de la misma manera (...)

"No está el Poder Judicial al servicio del pueblo, está al servicio de las minorías, al servicio del dinero", dijo el Presidente.

Señaló que para lograr el cambio en el Poder Judicial, se requiere que Arturo Zaldívar sea, hasta que termine su mandato como ministro, presidente no sólo de la Corte sino del Consejo de la Judicatura.

"Que se entienda, no es reelección", expuso.

López Obrador refirió que es muy difícil que otros ministros de la Corte lo apoyen.

"Ojalá que me equivoqué, porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen, donde la política estaba al servicio de las minorías, no al servicio del pueblo", declaró.

Apuntó que "si siguen dominando los mismos, no hay esperanza" y pidió ver el actuar de los jueces en los últimos tres meses porque hay "libertad de delincuentes de grupos que se dedican a actividades ilícitas" y delincuencia de cuello blanco.

"¿Cuándo han visto que se castigue a los potentados? Nunca, las cárceles están llenas de pobres, se castiga a quien no tiene con qué comprar la inocencia", expresó.

Zaldívar presenta consulta al pleno de la SCJN para analizar ampliación de mandato

Arturo Zaldívar informó este lunes que presenta la consulta al pleno de la SCJN para analizar la ampliación de su mandato, comúnmente llamada "ley Zaldívar".

"Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el Pleno de la SCJN se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial", escribió Zaldívar en redes sociales.

En su escrito, el ministro presidente indicó que el artículo Décimo Tercero transitorio en la reforma a la Ley Orgánica del PJF que establece la ampliación de su mandato y del cargo de los consejeros, debe ser analizado a la brevedad posible.

"Resulta necesario que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su calidad de guardián de la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, así como máximo intérprete de la Constitución, fije una postura a la brevedad posible", señaló el ministro.

Para ello, planteó cinco preguntas que deberán ser resueltas por el ministro al que le corresponda por turno (asignación aleatoria de asuntos) hacer el proyecto de resolución.

En sus preguntas, el ministro Zaldívar señaló que de ser inconstitucional la ampliación de su mandato, qué determinación debe adoptar el Pleno; si es posible que los ministros se pronuncien sobre la constitucionalidad de normas generales que puedan afectar la independencia y autonomía judiciales fuera de un medio de control constitucional convencional, como una acción de inconstitucionalidad.

Que se determine cuántos votos se requieren para dilucidar el asunto (mayoría simple o calificada); el artículo de la ampliación es o no constitucional y, en caso de resultar contrario a la Carta Magna, qué efectos tendrá la resolución de la Corte.

Para resolver en fast track la controversia generada por el artículo decimotercero transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), que amplía su mandato y el cargo de los consejeros de la Judicatura Federal, Zaldívar Lelo de Larrea anunció que someterá el asunto a consulta extraordinaria en el pleno.

De este modo, los ministros únicamente van a definir si el PJF debe o no aplicar la ampliación de mandato conocida como Ley Zaldívar; sin embargo, no analizarán si el artículo que la prevé es acorde con la Constitución.

"Una vez que ha sido publicada y que ha entrado en vigor la reforma, a fin de no prolongar una situación de incertidumbre que daña la legitimidad del Poder Judicial Federal, se hace necesario buscar una salida inmediata que permita retomar el foco en la implementación de la reforma.

"Por ello, con fundamento en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dadas las circunstancias apremiantes del caso, presentaré al pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder en relación con el artículo decimotercero transitorio", señaló el ministro presidente a través de un comunicado difundido en días pasados.

Zaldívar Lelo de Larrea reconoció que la ampliación de su mandato, incluida en la recién promulgada reforma a la Ley Orgánica del PJF, ha generado un ambiente de desconfianza.