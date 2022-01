López Obrador defiende nombramiento de embajador acusado de acoso sexual

Luego de las críticas por la designación del historiador Pedro Salmerón como nuevo embajador de México en Panamá por supuestas acusaciones por acoso sexual, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no existe ninguna denuncia formal ni legal por estas acusaciones, por lo que pidió a esperar a que se presenten las pruebas "para no adelantarnos".

En conferencia de prensa matutina, el titular de Ejecutivo federal destacó que Pedro Salmerón es una gente "muy preparada" y lo calificó como el mejor historiador sobre la vida de Francisco Villa, solo detrás de Friedrich Katz.

"No existe una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presentan las pruebas en este caso", dijo el presidente.

"En el caso de Pedro Salmerón es un historiador de primera, después de Katz., del gran historiador Friedrich Katz. Que estudió a Francisco Villa, que tiene dos tomos extraordinarios sobre la vida de Francisco Villa. Desde mi punto de vista es el mejor historiador después de Katz en el caso sobre el estudio de Francisco Villa es Pedro Salmerón. Su libro "La División del Norte" es un texto de primer orden".

En Palacio Nacional, el mandatario federal destacó que Pedro Salmerón: "Es doctor en historia, es una gente muy preparada, por eso vamos a esperar que haya información, que haya pruebas, para no adelantarnos", dijo.

Ayer lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente López Obrador había propuesto a diferentes personalidades para ocupar el cargo de embajadores en el extranjero, entre ellos está Pedro Salmerón, como embajador de México en Panamá. Sin embargo, este anuncio se hizo tendencia por las diferentes acusaciones hacia el actual director del Museo Regional de Guadalajara.

Pedro Salmerón (1971) fue nombrado al inicio de esta administración como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM); sin embargo, fue destituido tras calificar a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre como "valientes jóvenes".

En 2021, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que "por acuerdo con la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, designó a Pedro Agustín Salmerón Sanginés, como nuevo director del Museo Regional de Guadalajara (MRG), cargo que ocupa a partir de hoy, 16 de junio".

Ahora, fue propuesto por el presidente como embajador de México en Panamá; sin embargo, se volvió tendencia por las múltiples críticas que ha recibido.

"¿Hacemos una quiniela para apostar cuánto tiempo tarda el flamante embajador de México en Panamá en provocar algún escándalo por borracho y/o acosador?", planteó el analista Carlos Bravo Regidor.

Por su parte, la exdiputada Lorena Villavicencio calificó el nombramiento de Salmerón como una "vergüenza": "Es una vergüenza que la @SRE_mx otorgue salvoconducto para dejar impune a Pedro Salmerón quien está acusado de acoso sexual. Le darán una embajada a quien debería enfrentar las denuncias, si es que fuere inocente. Yo si creo en las mujeres denunciantes. No debe ser designado".

El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, cuestionó: "Qué opinan del premio que otorga el gobierno a Pedro Salmerón, cuando tiene denuncias de acoso en su contra?".