López Obrador extiende a Blinken una invitación para que Biden visite México

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, extendió este viernes durante un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, una invitación para que Joe Biden visite México "cuando pueda".



"Mucho gusto estar aquí, un saludo muy afectuoso para el presidente Biden y la invitación para que cuando él pueda nos visite", expresó López Obrador al dar la bienvenida a la delegación del Gobierno de Estados Unidos encabezada por Blinken.

Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, llegaron a Ciudad de México para iniciar el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre ambos países y en medio de tensiones por el flujo inédito de migrantes haitianos.

Antes del arranque formal del diálogo en la Cancillería mexicana, el presidente López Obrador recibió a la delegación estadounidense en el Palacio Nacional acompañado de parte de su gabinete.

El mandatario mexicano expresó su "disposición de que haya cooperación para el desarrollo" y pidió que ambos Gobiernos "sean respetuosos de nuestras soberanías".

"Considero que vamos a poder, junto, inaugurar una etapa nueva en nuestras relaciones", expresó López Obrador.

El presidente destacó que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, país con el que México comparte más de 3,000 kilómetros de frontera, y que el comercio global "demanda mayor unidad" e integración económica entre ambos países.

"Acabo de publicar un libro y ahí expreso que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento. Sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones", expresó.

Destacó que el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es "muy respetuoso", y recordó que el objetivo principal de su Gobierno es "desterrar la corrupción", porque es la principal causa de la desigualdad y la violencia.

Por su parte, Blinken agradeció al mandatario el recorrido que el presidente hizo a los funcionarios estadounidenses por el Palacio Nacional.

"El trabajo que debemos realizar lo debemos de traducir en una transformación real con una responsabilidad compartida", expresó Blinken, quien destacó que Biden y López Obrador comparten una misma visión sobre la relación entre ambos países.

Si bien no estaba previsto abordar el tema migratorio, el director del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño, estuvo en el encuentro.

López Obrador había invitado anteriormente a Biden a visitar México durante los festejos del bicentenario de la independencia en septiembre pasado, pero el viaje finalmente no se concretó.