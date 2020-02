"López Obrador feminicida", gritan mujeres afuera de Palacio Nacional

Galería 1 de 15

Con pintadas como "AMLO feminicida" y la lectura de un manifiesto, decenas de mujeres se concentraron este martes frente al Palacio Nacional, en el zócalo de la Ciudad de México, para exigir justicia en los recientes asesinatos de mujeres acontecidos en el país y criticar las medidas tomadas por Andrés Manuel López Obrador y las autoridades.



Durante la protesta, que arrancó a las 07.00 hora local (13.00 GMT) coincidiendo con el comienzo de la conferencia matutina del presidente de México en ese mismo recinto, las mujeres pintaron al menos unos 80 metros de la fachada del Palacio Nacional.



"Tienes el poder, eres el presidente, demuestra que te importamos", gritó una de las manifestantes pidiendo a las autoridades que cuiden a las mujeres porque las "están matando".



Además, criticó propuestas del presidente como la llamada Cartilla Moral -un textos que recoge un conjunto de valores universales y ha sido distribuido, entre otros, por organizaciones religiosas- considerando que esta no va a acabar con la violencia hacia la mujer, en un país que registró 1.006 feminicidios -asesinatos por razón de género- en 2019.



A continuación, otra de las manifestantes leyó un manifiesto, que entre otros puntos, denunciaba: "Es inaceptable que el Gobierno actúe con revictimizaciones, responsabilizando a victimas y a sus familias por la violencia que viven".



Durante la protesta, un grupo de mujeres intentó reventar una ventana, si bien lo que predominó fueron los cánticos contrarios al presidente y pidiendo justicia y protección.



"No a la Policía, me cuidan mis amigas", era una de sus proclamas.



"Violan mujeres, protegen monumentos", entonaron pocos después.



Una de las manifestantes explicó a medios que las mujeres viven "con miedo todo el tiempo" en el país y que están "enojadas" con las autoridades. Especialmente con la jefe de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, porque pese a ser mujer no las defiende, dijo la joven.



Este lunes, México amaneció con la noticia del brutal asesinato de una niña de 7 años en la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una bolsa en el sur de la capital.



Hacia el final de la concentración, las mujeres cantaron "Un violador en tu camino" apuntando hacia el Palacio Nacional y quemaron las pancartas que llevaban y el reciente decálogo propuesto por el mandatario para proteger a las mujeres.



Esta muerte se sumó a la indignación generada la semana pasada por el asesinato, y posterior descuartizamiento, de Ingrid Escamilla a manos de su pareja, que se sumó a la polémica sobre la propuesta de retipificación del feminicidio en México y al decálogo ofrecido por el mandatario.



El viernes pasado se produjeron varias protestas -una de ellas también frente al Palacio Nacional- que terminaron con algunos actos vandálicos.