López Obrador lamenta que su hermano demande a Loret por videoescándalo

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que le "perjudica" que su hermano, Pío López Obrador, haya denunciado penalmente al periodista Carlos Loret de Mola, que filtró videos suyos recibiendo lo que parecía dinero en efectivo.



"No estoy de acuerdo con él, yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie y más si es mi hermano. Porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del Gobierno que represento", dijo el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El pasado 20 de agosto se filtraron dos videos en los que Pío López Obrador, hermano del presidente, recibía en 2015 paquetes con lo que parecía dinero por parte de David León, quien posteriormente fue nombrado coordinador nacional de Protección Civil y antes de la polémica iba a ser nombrado al frente de una empresa pública de medicamentos.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido y el del hoy presidente, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar en las fechas próximas a la grabación.

Este domingo, Loret de Mola, quien a menudo publica noticias críticas con López Obrador y encargado de divulgar las grabaciones, reveló en una columna en el The Washington Post que el hermano del mandatario ha presentado una denuncia penal contra él por ese caso en la que le reclama 12 años de cárcel.

"Yo no tengo nada que ver con esto, pero absolutamente nada. Y en vez de ayudarme esa denuncia de mi hermano me perjudica", reiteró el presidente en la mañana de este lunes, quien aseguró que no tiene hermanos "en lo que tiene que ver con las funciones públicas".

El mandatario aseveró que Loret de Mola, a quien ha mencionado muchas veces en sus cuestionamientos a la prensa, no tiene por qué preocuparse ya que "no se va a hostigar o perseguir a nadie".

"Están muy molestos, la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora. Pero no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libre expresión, a la libertad de prensa. No vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa", declaró.

López Obrador, señalado por varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch a raíz de su trato a la prensa en sus conferencias matutinas, aludió que una cosa es dar réplica en las mañaneras y otra "ir al ministerio público, censura" contra los medios.