López Obrador llama "usurpadora" a la presidenta de Perú, Dina Boluarte

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este lunes de "usurpadora" a Dina Boluarte, mandataria de Perú, quien hace unas semanas lo acusó de injerencia política y de querer ser dictador.



"Ya que la señora me mencionó, le recordaría que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador respondió así a las declaraciones de hace unas semanas de la mandataria peruana, quien calificó al presidente mexicano y a su homólogo Gustavo Petro, de Colombia, de buscar injerencia en los asuntos políticos de Perú y apoyar al destituido Castillo.

En una entrevista, Boluarte criticó las declaraciones de los líderes de izquierda como López Obrador, Petro o el presidente de Chile, Gabriel Boric, por defender al Gobierno de Castillo, quien fue destituido del cargo tras intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, y cuestionó si ellos también querían convertirse en dictadores.

"¿También quieren convertirse en dictadores y por eso amparan y protegen con sus mensajes, allá en donde pueden, a un dictador investigado por corrupción? Eso es lo que me da pena de esos líderes de izquierda", dijo la mandataria en una charla con el diario El Comercio.

Al respecto, López Obrador le contestó que su plan es retirarse en septiembre de 2024.

"Me jubilo, me retiro por completo, ya cierro mi ciclo y no voy a volver a participar en política en nada, ni siquiera en conferencias o invitaciones para asistir a un evento público, nada, completamente", afirmó.

El mandatario mexicano aseguró que Boluarte "fue impuesta" en el Gobierno de Perú por lo que tiene "como 25 % de aceptación" en aquel país.

Además, reiteró que México no le entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico "porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú".

López Obrador aseguró que en esto están de acuerdo los Gobiernos de Chile y Colombia, quienes integran dicha alianza, y que no tiene "ningún problema" en entregar la presidencia pero "a ellos (los peruanos) no".

"Se la podemos entregar a Chile, a Colombia y que ellos vean qué hacen, pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú", indicó.

Aunque la alianza había evitado conflictos ideológicos como el de otros organismos latinoamericanos, la crisis de Perú ha causado roces, en particular con México.

El gobernante mexicano reiteró que en Perú, "como en otros" países de Latinoamérica, "impera el racismo y el clasismo".

"Entonces tienen injustamente encarcelado al presidente (Castillo) nada más por su origen popular y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú como lo están haciendo", enfatizó.