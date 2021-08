López Obrador niega que persiga a Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que es "mentira" que persiga a su opositor y aspirante presidencial Ricardo Anaya, quien este fin de semana acusó al mandatario de buscar encarcelarlo.



"Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso. ¿Qué es lo que da origen a esta situación? Una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido", aseguró López Obrador en su rueda de prensa matutina.

Anaya, quien contendió en las elecciones presidenciales de 2018 contra López Obrador, aseveró el sábado que el mandatario quiere encarcelarlo para impedir que sea candidato en 2024.

El político del Partido Acción Nacional (PAN) detalló este lunes que recibió un citatorio para declarar en el reclusorio norte de Ciudad de México por delitos que suman 30 años de prisión.

Pero López Obrador respondió que los hechos se derivan de acusaciones de rivales del PAN y de la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que hace un año señaló a Anaya por recibir sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética de 2013.

"Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal, muy mal, ese proceder", comentó López Obrador.

El presidente también sugirió que las denuncias han surgido porque Anaya "traicionó" al antiguo Gobierno de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), e "hizo a un lado" al grupo político del expresidente Felipe Calderón, del PAN.

"Se le generaron problemas porque sintieron que estaba traicionando, entonces se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara, entonces se le hizo fácil decir 'me está persiguiendo Andrés Manuel'", argumentó.

La polémica estalla un año después de presentarse la denuncia de Lozoya, exjefe de Pemex (2012-2016) y principal implicado en la trama de corrupción de Odebrecht por recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto.

Lozoya ha aprovechado el criterio de oportunidad para denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a políticos del PRI y PAN, entre ellos Anaya, por recibir millones de dólares para aprobar la reforma que abrió el sector energético a la inversión privada en 2013.

Aunque los políticos acusados son de la oposición, López Obrador aseveró que él "no tiene nada que ver con la Fiscalía ni con los jueces del Poder Judicial".

También afirmó que en su Gobierno no son "represores".

"La verdad que cómo voy a estar pensando en eso, que no sea (Anaya) candidato en el 2024, no, yo no le impido a nadie que sea candidato", destacó.