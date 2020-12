"López Obrador no ve límites", dicen exconsejeros del INE

Exconsejeros electorales advirtieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ve los límites que le marca la ley para ejercer el poder, lo que calificaron como una "actitud autoritaria".

Durante la conmemoración del 30 aniversario del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente de ese organismo, Lorenzo Córdova, destacó que "guste o no", la función de esa institución es la de controlar al poder, no sólo de organizar elecciones.

"No sólo organizamos elecciones, también somos los responsables de fiscalizar los recursos de los partidos políticos (...) No solamente cumplimos una función técnica para organizar las elecciones que, por lo tanto, debe estar disasociada de intereses y decisiones de carácter político", señaló.

"Somos un órgano garante de los derechos políticos electorales y, por lo tanto, guste o no, como órgano constitucional autónomo, somos una institución de control del poder", dijo.

Por ello, Córdova Vianello enfatizó que el INE en su función de control de los excesos de poder, debe mantener su autonomía para no perecer.

José Woldenberg, quien presidió el organismo durante la primera transición en la Presidencia de la República, en el año 2000, señaló que el presidente López Obrador no valora la autonomía del instituto.

Resaltó que la democracia busca que el poder sea regulado, fragmentado a través de la división de poderes y vigilado: "A esas tres cosas, la actual administración, pero específicamente el Presidente de la República, no les da ninguna importancia.

"El poder en democracia tiene límites, están establecidos por la Constitución y las leyes, pero cuando desde la Presidencia se dice que la justicia está por encima de la ley y la voluntad popular por encima de la ley, lo primero que uno se pregunta es quién dice que es justo y quién lee cuál es voluntad popular.

"El Presidente cree que es él quien lo dictamina. Entonces, ahí hay una preocupación, que no se asume que los límites al poder son una garantía para los ciudadanos, y que aquel viejo apotegma de que el ciudadano puede hacer todo aquello que no le prohíbe la ley, pero el funcionario público sólo puede hacer aquello para lo cual la ley lo habilita, es una llave de oro para no pasar del poder democrático al poder autoritario", subrayó.

El exfuncionario insistió en que "nadie gana de una vez y para siempre" y que aunque López Obrador llegó a la Presidencia de México por el descontento social, también fue por los avances de la democracia.

Lamentó que en lugar de debatir existe una descalificación a las posiciones distintas a las gubernamentales, a las cuales se les juzga de conservadoras o de pertenecer a la mafia del poder.

La exconsejera Jacqueline Peschard aseguró que uno de los grandes desafíos del INE es seguir trabajando pese a la declarada desconfianza del presidente López Obrador por no estar bajo la línea de mando directa de su administración.

"La desconfianza del Presidente gravita negativamente alrededor del INE y se expresa tanto en el discurso sobre la definición de los organismos autónomos, que son obras de gobiernos neoliberales, creados sólo para entregar salarios elevados a sus directivos, y en los recortes presupuestales que sistemáticamente han afectado al INE cuando el instituto enfrenta la elección más grande de la historia contemporánea.

"El mayor reto creo que es lograr que el Presidente de la República se ciña a las reglas de no difundir publicidad oficial durante las campañas políticas, y creo que las conferencias de prensa mañaneras son un mecanismo, sin duda, entre otras cosas, de promoción de las acciones del gobierno [federal]", observó Peschard Mariscal.