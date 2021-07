López Obrador pide a sociedad y profesionales vigilar que no haya corrupción en distribución de medicamentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la conclusión de la compra consolidada de medicamentos en la que participó la UNOPS y de manera coordinada el sector salud a fin de adquirir las medicinas e insumos requeridos por los mexicanos; llamó a la sociedad y a los profesionales de la salud a vigilar que no exista corrupción a la hora de distribuir los medicamentos y evitar que exista compra y venta en el mercado ilegal.

"Se rompió el esquema de corrupción que se había establecido y que impedía contar con medicamentos, medicamentos de buena calidad, además del abasto, esto ha significado ahorros importantísimos, no pudo la mafia que existía con la venta o compra venta de medicamentos, no pudo impedir que se lograra el propósito de adquirir todos los medicamentos, esto nos llevó a hacer muchas modificaciones legales, empezando porque no se podían comprar medicamentos en el extranjero y se tuvieron que modificar leyes para hacerlo", dijo.

Desde Palacio Nacional el mandatario agradeció el apoyo de las Naciones Unidas para poder realizar esta compra, puesto que la UNOPS vigiló la compra consolidada.

"Antes no participaba este organismo porque era un negocio de una minoría, políticos, dueños de medios y gente muy ambiciosa que eran capaces hasta de lucrar con el dolor humano, fue un triunfo como se estableció este sistema de contratación".

Agregó que la UNOPS se hará cargo de una compra multianual hasta 2024, por lo que el abasto de medicamentos está garantizada hasta mediados del año próximo.

El presidente reconoció que se debe mejorar el sistema de distribución interno, a fin de que los medicamentos y el material de curación lleguen a todos los hospitales, a los centros de salud, a las unidades médicas ubicadas en pueblos marginados.

"Así como llegan los refrescos o las bolsitas de papas que llegan a todos lados, si ellos pueden, porque nosotros no podemos distribuir medicamentos, eso es lo que se va a mejorar mucho".

Finalmente, López Obrador llamó a los trabajadores de la salud y a la población en general a cuidar los medicamentos y a denunciar actos de corrupción para evitar que haya mercado ilegal de fármacos.

"Les pido, cero corrupción en la distribución de medicamentos, nada de que no hay medicina en el hospital, pero sí en las farmacias cercanas, puede que se trate de desabasto real, pero no queremos que sea porque se robaron el medicamento de los almacenes, hospitales y se entregó a farmacias o se está vendiendo en el mercado negro, todos a cuidar medicamentos, a denunciar y a portarnos bien, ya se acabó la etapa de la corrupción donde todo era inmoralidad, ahora hay una etapa nueva, entendiendo que esta compra se hace con el dinero del pueblo".