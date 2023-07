López Obrador promete justicia para la niña que murió en elevador de un hospital del IMSS

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este miércoles la muerte de una niña que perdió la vida al ser prensada por un elevador en un hospital público en Quintana Roo y aseguró que se castigará a los responsables.



"Muy triste lo de la niña que murió atrapada en un elevador en Quintana Roo, ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables", señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano se refirió al accidente ocurrido el martes en el que una niña de 6 años falleció en un hospital público del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Quintana Roo, tras quedar prensada en un elevador mientras la trasladaban en una camilla al área de hospitalización.

La pequeña estaba internada en el Hospital General de Zona número 18 de Playa del Carmen del IMSS, cuando la trasladaron en una camilla que no entró completamente al ascensor, por lo que al activarse el botón para subir, la menor de edad quedó prensada.

López Obrador informó que ya se está haciendo la investigación de los hechos, y señaló que el IMSS ya emitió un informe, aunque insistió en que "se tiene que castigar a los responsables, no puede haber impunidad".

Dijo que, de acuerdo con el informe, existe un contrato de mantenimiento de los elevadores con un proveedor externo.

Mencionó que el ascensor que se usó para trasladar a la niña no funcionaba e, incluso, fue a revisarlo personal de la empresa encargada del mantenimiento.

"Sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse, entonces cuando bajan a la niña, que llegó enferma para atenderla de dengue, queda atrapada. Entonces ¿por qué falló el elevador? O sea, estaba descompuesto", argumentó.

Dijo que se va a investigar en qué condiciones se dio el contrato y cuál es la compañía, al afirmar que buscarán a los responsables.

Del mismo modo, reiteró que se va a hacer una investigación pues "no es culpar por culpar".

"Nosotros no actuamos así, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber chivos expiatorios", apuntó.

Hasta el martes, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo había anunciado que abrió una carpeta de investigación tras la muerte de la niña y señaló que un hombre está detenido en tanto se determinan las causas de los hechos.