López Obrador rechaza aumento de la delincuencia en estados gobernados por Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en estados como Michoacán, Zacatecas, Sonora y Guerrero, gobernados por Morena, esté aumentando la incidencia delictiva.

"No lo veo así, el comportamiento de la incidencia delictiva no ha variado. Ya antes de que tomara posesión el gobernador de Zacatecas (David Monreal) ya venía creciendo la violencia y se intensificó, y ya por eso estamos actuando. En el caso de Guerrero vamos a decir que se mantiene como estaba antes, si hay estos hechos de violencia lamentables.

"En Sonora ya también venía creciendo la violencia, sobre todo en el sur, en Guaymas, en Cajeme, pero ya estamos actuando", afirmó en su conferencia mañanera de este lunes desde Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

En la 28 zona militar de esta capital, López Obrador destacó que desde que comenzó noviembre, se tiene una baja en el número de homicidios dolosos.

"Podría decirles que ha habido una disminución muy pequeña, pero disminución de homicidios en general; en este año acaba de informar Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, es una reducción de 3.5%, 3.9 en homicidios y en estos días, hasta octubre, pero noviembre, porque nosotros vemos esto diario, estamos también notando que continúa esta tendencia a la baja, esto es lo que está sucediendo", describió.

El Presidente recordó que se está apoya a las entidades donde hay un incremento en la violencia de parte de los grupos criminales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) apegarse a las reglas de su partido para elegir al sucesor en 2024.

"Ya no es de conciliación, hay que apegarse a las reglas, si el estatuto de un partido habla de que se pueden utilizar como procedimiento para elegir candidato las encuestas, pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado", dijo López Obrador.

El fin de semana pasado, el coordinador de Morena en el Senado señaló que no confía en las encuestas que ha hecho el partido porque ha sido víctima de ellas.

"No confío en las encuestas porque he sido víctima de ellas. Cuando no hay transparencia ni método, incluso en quien las hace no confío. Para mí, la encuesta es un método desgastado, desconfiable. Respeto lo que dice el Presidente de la República; no voy a confrontarme con él, ni con la historia. El Presidente es historia", dijo en una visita a las universidades Autónoma de Nuevo León y la de Monterrey.