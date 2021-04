López Obrador rechaza crítica estadounidense

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el gobierno de Estados Unidos opine sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en México, porque dijo, son asuntos que sólo le competen a los mexicanos, y defendió a Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex, señalada por usar la agencia para atacar a periodistas.

"Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país, entonces ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?", resaltó.

"¿Por qué se lanzan en contra de Sanjuana?, ya la volvieron famosa, además, es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista", argumentó.

El martes pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe 2020 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que señala que en México el principal problema es la impunidad.

En la mañanera en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que Artículo 19, organismo dedicado a defender la libertad de expresión, recibe recursos de empresas extranjeras y del Departamento de Estado.

López Obrador insistió en que puede probar que toda la gente de Artículo 19 son conservadores y que están en su contra.

Ante el reclamo por supuestos abusos de las Fuerzas Armadas, el Presidente indicó que su gobierno "no es igual a los que se fueron", porque no es autoritario, no declaró la guerra y no desaparece a nadie.

Más tarde, en gira por Villahermosa, Tabasco, López Obrador acusó que a sus opositores les gusta dar órdenes y que le dicen cómo comportarse, por lo que querían que fuera a las inundaciones que azotaron a su estado natal el año pasado y que se metiera al agua para tomarse la foto, y les respondió que se confunden, porque él "no es un títere ni un pelele".

Finalmente, al encabezar el informe de la entrega de 249 mil 113 apoyos por alrededor de 2 mil 382 millones de pesos, y en su último evento público previo a la veda electoral, el Mandatario federal opinó que lo importante son los hechos y no teatros.