López Obrador recibe a Evo Morales en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió esta tarde a Evo Morales, expresidente de Bolivia, en Palacio Nacional. Tras una reunión de casi dos horas, Morales salió del recinto histórico, sin dar declaraciones.

En su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió una fotografía del encuentro con el exmandatario boliviano a quien calificó como "el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe".

"Conversamos con Evo Morales, leal dirigente del pueblo de Bolivia y el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe", escribió en la red social.

En el encuentro también estuvieron el canciller Marcelo Ebrard, y Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob).

En entrevista con medios al salir de Palacio Nacional, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que fue "una buena plática" entre el presidente López Obrador y Evo Morales, quien agradeció el asilo que recibió de México a finales de 2019 luego del golpe de Estado en su país.

El canciller adelantó que viajará a ese país el próximo mes de noviembre.

"Fue una buena plática, un saludo, quería saludar al presidente López Obrador, vino con parte de sus compañeras, compañeros allá. Agradecer el respaldo que México le dio, y pues también comentar lo que ellos están avanzando allá en Bolivia, sobretodo lo más importante el avance social que ven a México como un punto de referencia, muchas reacciones, programas sociales que México está llevando a cabo.

"Fue una conversación muy interesante, pues que da cuenta del peso que México ha ganado en América Latina y en particular en Bolivia", dijo.

El titular de Relaciones Exteriores informó que Evo Morales lo invitó a Bolivia, por lo que, adelantó, visitará ese país sudamericano en noviembre próximo e indicó que también invitó al presidente López Obrador, quien le informó que por el momento es complicado salir.

"¿Él ha comentado que pudiera regresar alguna actividad política, académica acá?", se le preguntó.

"No en el corto plazo, no lo comentó hoy, es más, me invitó a Bolivia y voy a visitar Bolivia en noviembre".

"¿Y al presidente lo invitó también, iría el presidente? ¿Le manifestó algo?", se le siguió cuestionando.

"Dijo que le gustaría mucho pero ahora para él es muy difícil para él salir, pero algún día seguramente lo podremos hacer"

Ebrard Casaubon informó que en el encuentro no se habló sobre el tema de la explotación de litio.

"¿El presidente hizo algún tipo de expresión hacia Evo?"

"Pues que respetamos mucho el movimiento, la lucha que han dado, tantos años lograr para lo que lograron. La lección de que a pesar de qué hubo un golpe el hecho de tener un arraigo como pueblo, de haber cumplido con el pueblo, con sus causas principales pues llevó al resultado que se tuvo increíble, después de un golpe ganar las elecciones lo cual es una gran lección: si eres leal al pueblo que te eligió como va el movimiento, como persona pues ese apoyo se va a mantener"

"¿Cómo está el presidente de su desgarre?"

"Eso lo comentó ahorita yo creo que ya para mañana ya está bien", comentó antes de retirarse.