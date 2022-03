López Obrador reitera confianza en Gertz tras el fallo de la Corte a favor de Cuevas y Morán

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este martes el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que amparó a las acusadas de la muerte del hermano del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, cercano al mandatario.



López Obrador presumió de la "independencia" de la SCJN, que este lunes eliminó por unanimidad la orden de arresto de la cuñada del fiscal, Laura Morán, acusada de "homicidio doloso de concubino", y liberó a la hija de ella, Alejandra Cuevas, presa por "comisión por omisión accesoria" por la muerte de Federico Gertz en 2015.

"Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de derecho, antes esto no sucedía", manifestó.

Al cuestionarle si Gertz Manero debe continuar al frente de la Fiscalía General de la República, López Obrador reiteró que les tiene confianza al fiscal y al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

"Yo tengo confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en otros ministros, ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades", respondió.

El caso había despertado controversia por un audio filtrado a inicios de marzo en el que el fiscal Gertz Manero presumía del apoyo de "tres o cuatro ministros" de la SCJN.

Tras esa filtración, López Obrador respaldó al fiscal al argumentar que entendía "la situación personal, moral, humana del fiscal" al tratarse de "un asunto vinculado con su hermano".

Pero ahora declaró que "qué bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie".

El mandatario recordó que el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, denunció en febrero pasado que el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lo presionó durante la votación del caso del incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños en 2009.

"Eso ya no sucede, ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio", aseguró.

Después del fallo de la Suprema Corte, Cuevas salió del penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde estuvo presa desde octubre de 2020.

López Obrador aseguró que ha instruido a la Secretaría de Gobernación (Segob) brindarle "toda la protección y todo el apoyo" a Cuevas, quien ha denunciado que corre peligro por la presunta persecución del fiscal Gertz Manero.

Con información de EFE y El Universal