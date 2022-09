Lorenzo Córdova asegura que "no es exagerado" presupuesto del INE

A-AA+

El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, negó que haya solicitado a la Cámara de Diputados un presupuesto exagerado para 2023, pues subrayó que más de seis mil millones de pesos corresponden al financiamiento de los partidos políticos y otros cuatro mil millones fueron incluidos para utilizarlos solo en caso de que se convoque a una consulta popular el próximo año.

En un video difundido en las redes sociales, Córdova Vianello señaló que los 14 mil millones de pesos que pretende ejercer el INE significan una proporción mínima del presupuesto que tendrá la Federación el próximo año.

"Los 14 mil millones de pesos que sí ejercerá el INE para garantizar tus derechos políticos equivalen apenas al 0.20 por ciento del total del presupuesto de egresos de la Federación proyectados para 2023, es decir, el INE gastará apenas 20 centavos de cada 100 pesos que ejercerá todo el sector público durante el próximo año", explicó.

El presidente del INE recordó que ese organismo administra las prerrogativas que anualmente se entregan a los partidos políticos, con base en lo establecido en la Constitución Política, pero no decide cuánto dinero se otorga a los partidos, pues solamente aplica la fórmula que ya está definida en la Carta Magna y que viene empleándose desde hace más de 20 años.

"Para 2023 esa cifra asciende a más de 6 mil 230 millones de pesos, recursos que no serán ejercidos por el INE, sino por los siete partidos políticos con registro nacional", subrayó.

Lorenzo Córdova aclaró también que en el presupuesto del INE están incluidos los más de tres mil millones de pesos que se requieren para la operación de los módulos de atención ciudadana en los que se tramita y expide la credencial para votar con fotografía de manera gratuita, que además de ser un instrumento clave para ejercer el derecho al voto, es también el medio de identidad más utilizado del país y en el que la ciudadanía ha depositado su confianza.

"Cada año, el INE emite en promedio 15 millones de credenciales de manera totalmente gratuita a ciudadanas y ciudadanos mayores de 18 años; adicionalmente el Consejo General aprobó solicitar una partida de 4 mil 025 millones de pesos para una eventual consulta popular que podría llevarse a cabo todavía en 2023 y que hasta el próximo 30 de noviembre aún podría ser promovida por la ciudadanía o por el Poder Ejecutivo o por alguna de las cámaras del Congreso de la Unión", detalló.

Apuntó que en caso de que se promueva una consulta, el INE necesitará de los recursos suficientes para garantizar dicho ejercicio de democracia participativa en condiciones de legalidad, certeza y con el número suficiente de casillas que marca la ley, pero aclaró que si no hay convocatoria, el 100 por ciento de esos recursos se reintegrarán inmediatamente a la Tesorería de la Federación, "al tratarse de una partida precautoria".

Córdova Vianello insistió en destacar que el INE solicitó para el próximo año, 14 mil 437 millones de pesos, que se dividen en dos grandes rubros: por un lado 11 mil 769 millones de pesos para su gasto operativo, es decir, para sus actividades permanentes, y 2 mil 668 millones de pesos para la cartera institucional de proyectos, que incluyen las elecciones locales que se celebrarán en los estados de México y Coahuila en 2023, y el arranque de las elecciones federales de 2024.

"Es muy importante destacar que el Consejo General del INE aprobó estos montos después de un minucioso proceso de consulta y análisis con todas las áreas del instituto sobre los requerimientos financieros de cada una de ellas y de las actividades que desarrolla el INE, así como los servicios que presta a la ciudadanía. Es decir, el proceso de presupuestación del INE se basa en estudios financieros y en criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia", aseguró.

"Por eso, si escuchas que el INE solicitó un presupuesto exagerado a la Cámara de Diputados, por favor toma en cuenta que más de seis mil millones de pesos corresponden a las prerrogativas de los partidos y que cuatro mil millones sólo se ejercerían en caso de promoverse una consulta popular", finalizó.