Lorenzo Córdova ataca libertad de expresión de AMLO: Ramírez Cuevas

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, acusó a Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), de atacar la libertad de expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El vocero de Presidencia indicó que el presidente del INE busca impedir la transmisión completa de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el próximo proceso electoral.

"La ley tipifica la propaganda gubernamental. Las mañaneras son un medio de informar a los ciudadanos. Digamos no a la censura", escribió Ramírez Cuevas en redes sociales.

En su conferencia mañanera de este martes, López Obrador refirió que acudirá a instancias judiciales si el INE cancela las conferencias de la mañana en tiempos de campaña.

"Son dos cosas, primero acudir a instancias judiciales en caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar, desde el punto de vista constitucional y legal.

"Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México, en nuestro país no pueda hablar el presidente, no pueda informar", declaró.

Por su lado, Lorenzo Córdova refirió que nadie ha propuesto cancelar las mañaneras del Presidente, sino evitar la transmisión íntegra ante las próximas elecciones.