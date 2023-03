Lorenzo Córdova realiza gira de trabajo en Estados Unidos

A-AA+

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, alista una gira de trabajo en Estados Unidos, en la que prevé reunirse con organizaciones, funcionarios y Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americano (OEA).

En la gira, que se realizará del 20 al 24 de marzo, viajará a Washington y Nueva York, donde sostendrá diversas reuniones con instituciones que desde 2014 han sido aliadas fundamentales en los trabajos del INE.

Córdova también tiene reuniones programadas con representantes de la National Endowment for Democracy, National Democratic Institute, International Republican Institute, International Foundation for Electoral Systems, Woodrow Wilson Center, Center for American Progress, The Atlantic Council, y Center for Strategic and International Studies, donde participará en una mesa redonda.

Además, participará en el lanzamiento de la Red Global para Asegurar la Integridad Electoral (GNSEI).

Lorenzo Córdova también sostendrá un encuentro con Luis Almagro, secretario general de la OEA; con funcionarios del Comité de Asuntos Exteriores y con miembros del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes, y con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

En Nueva York, el consejero electo sostendrá encuentros con funcionarios del Council of The Americas y con el jefe de la División de Asistencia Electoral de la ONU, Craig Jenness.

El INE señaló que el objetivo de la visita es el fortalecimiento de las políticas y acciones institucionales de vinculación, información, intercambio y cooperación del órgano electoral con la comunidad internacional en materia electoral y de fortalecimiento de la democracia.