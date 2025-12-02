Lorenzo Meyer celebra la salida de Gertz Manero de la FGR

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- El historiador y académico mexicano Lorenzo Meyer se pronunció sobre la salida del exfiscal de la República Alejandro Gertz Manero y consideró que con esta decisión "se abren nuevas y mejores posibilidades" para combatir al crimen organizado en México.

Por medio de redes sociales, el también analista expresó que este "tiempo político" pide y reclama mejores resultados en el ámbito de la justicia en el país. Ademá,s destacó al "nuevo Poder Judicial" en la lucha contra el crimen.

"Con el nuevo Poder Judicial y la sustitución del fiscal Gertz Manero se abren nuevas y mejores posibilidades para el gobierno federal en su lucha para frenar al crimen organizado. El tiempo político reclama mejores resultados en ese campo", escribió.

La salida del exfiscal Gertz Manero se da luego de 7 años en los que encabezó la Fiscalía General de la República (FGR) y a solo dos de terminar su mandato en la institución. En su lugar, Ernestina Godoy fue nombrada encargada de despacho hasta que el Senado de la República designe al o la nueva titular.

El apoyo a la exfiscal de la CDMX ha sido refrendado por el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien expresó que se busca "una mejor coordinación".

Hasta el momento el proceso para elegir al próximo titular de la FGR sigue avanzando ya que falta que la presidenta Claudia Sheinbaum designe una terna de los 10 candidatos electos por el Senado. Dicha terna deberá comparecer en el pleno del Senado, quien designará al próximo titular de la Fiscalía de la República.