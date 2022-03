Loret exhibe contradicción de Vilchis sobre falsa balacera en Cancún

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana", de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que "salieron a volar los zopilotes" ante la información de una alerta en el Aeropuerto de Cancún por una falsa balacera.

En la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, García Vilchis declaró que un estruendo provocado por la caída de unas torres de publicidad causaron pánico y confusión en el Aeropuerto de Cancún.

"Aún sin saber qué había pasado, circularon videos de gente corriendo; muy rápido se esparció el rumor de que se habían producido detonaciones de arma de fuego, por lo que los empleados del Aeropuerto declararon

código rojo", refirió la encargada de "las mentiras de la semana".

En tono de burla, García Vilchis acusó que medios y "comunicadores experimentados" como Joaquín López-Dóriga, Hannia Novell, Azucena Uresti y Carlos Loret de Mola, "por supuesto", no confirmaron la información y dieron como cierta la balacera.



---Loret de Mola evidencia contradicción de García Vilchis

A pesar de que García Vilchis afirmó que Loret de Mola no verificó la información e informó de una balacera, el columnista de EL UNIVERSAL evidenció cómo en sus redes sociales difundió información de que no hubo indicios de una balacera.

Incluso Loret de Mola, en su espacio de W Radio, entrevistó al fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, quien dijo que "no hubo detonación o lesionados en el Aeropuerto de Cancún".

"Señalar esta situación no es estigmatizar ni atacar a periodistas ni a medios, es simplemente llamar la atención de un hecho de interés público. Nosotros también nos preguntamos: ¿Hasta cuándo medios de comunicación, periodistas, opinadores, influencers, van a asumir una responsabilidad social frente a la ciudadanía?", añadió la presentadora de la sección.