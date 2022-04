Los 13 informes de AMLO, desde un Zócalo abarrotado hasta en privado

En medio de la euforia de un Zócalo lleno o en privado en Palacio Nacional por la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rendido 13 informes labores desde que asumió la presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2018.

El presidente López Obrador acostumbra ofrecer cuatro informes de labores por cada año de gobierno, y el más reciente lo dará este martes por la tarde, por los 100 días del cuarto año de gobierno.

Su primer informe fue por sus primeros 100 días de gobierno fue el 11 de marzo de 2019 en Palacio Nacional, donde estuvo acompañado por los representantes del Poder Judicial, Legislativo, así como por gobernadores de Morena y de oposición.

El segundo informe lo presentó el 1 de julio de ese mismo año, ante un Zócalo abarrotado y que coincidió con el primer año de su triunfo electoral.

El tercero fue su Primer Informe de Gobierno, el 1 septiembre 2019 en Palacio Nacional; y el cuarto el 1 de diciembre en el Zócalo, que coincidió con su primer año al frente de la Presidencia de México.

Su quinto informe trimestral fue el 5 abril 2020, a dos meses de que comenzó en México la pandemia de Covid-19; su sexto informe –segundo aniversario de su triunfo electoral- fue el 1 julio 2020 en Palacio Nacional.

El séptimo informe fue el 1 de septiembre de 2020 –que se empató con su II Informe de Gobierno-, y lo emitió en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde se rindió un minuto de silencio por las personas fallecidas por la pandemia.

El octavo informe de López Obrador fue el 1 diciembre de 2020, también en Palacio Nacional.

El noveno, por los primeros 100 días del Tercer año de Gobierno, fue el 30 marzo 2021 en Palacio Nacional; mientras que el décimo lo pronunció el 1 julio 2021 Palacio Nacional.

Su onceavo informe, que coincidió con su III Informe de Gobierno, se llevó a cabo el 1 de septiembre, en el Fondo Histórico Antonio Ortiz Mena de Palacio Nacional donde el ambiente estuvo marcado por la renuncia de Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de Presidencia, uno de los colaboradores de mayor confianza del Presidente.

El doceavo informe, el 1 diciembre de 2021, el presidente López Obrador regresó al Zócalo de la Ciudad de México, en la era post Covid.

Y esta tarde, el presidente López Obrador rendirá en Palacio Nacional su informe de labores número 13, por los primeros 100 días del Cuarto Año de Gobierno.

Este martes, el presidente López Obrador no ofreció su conferencia mañanera porque en la tarde dará un mensaje por los 100 días del cuarto año de gobierno.

En su conferencia matutina de ayer lunes en Palacio Nacional, López Obrador informó que la tarde de este martes encabezaría un informe trimestral, como lo ha venido rindiendo desde que llegó a la Presidencia.

"Entonces, mañana martes vamos a tener este informe y entonces no vamos a estar en la mañana, y el miércoles sí, pero no vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el lunes", informó López Obrador por la Semana Santa.

El mandatario dijo que viajará a Palenque, Chiapas, desde donde dará seguimiento a la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.

La agenda marca que a las 17:00 horas, el presidente López Obrador ofrecerá el mensaje "100 Días, Cuarto Año de Gobierno", en el Patio Central de Palacio Nacional.