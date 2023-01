Los 2 "jueves negros" de Ovidio Guzmán

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- De nuevo y, en jueves, la madrugada de este 5 de enero se reportaron enfrentamientos, bloqueos e incendios en Sinaloa, tras varias horas se dio a conocer la supuesta recaptura de Ovidio Guzmán López, alías "El Ratón", uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El 17 de octubre de 2019 es conocido como "El Jueves Negro" o "El Culiacanazo" pero fue nombrado así porque fue el día en el que cayó por primera vez Ovidio Guzmán y grupos armados convirtieron en un infierno la ciudad para obligar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a liberar a Guzmán.

Aproximadamente a las 15:00 horas de aquel día se capturó a Ovidio Guzmán y se le tomaron las fotos que fueron filtradas tiempo después en los medios de comunicación.

Casi a las 16:00 horas gente armada rodeó y retuvo al personal de las Bases Militares de Operaciones en Cosalá, Costa Rica y El Fuerte, Sinaloa.

A las 17:00 horas comandos bloquearon 14 puntos con vehículos que robaron y posteriormente incendiaron para cerrar las vías de acceso.

Además se llevó a cabo la fuga masiva de reos del penal de Aguaruto, Sinaloa.

Y cerca de las 19:00 se ordena dejar en libertad a Ovidio Guzmán para dar fin a la violencia en la ciudad.

Este hecho demostró que las fuerzas de seguridad estaban sobrepasadas por la delincuencia organizada, lo que desató una serie de críticas por no poder mantener detenido a Guzmán.

El entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que la liberación de Ovidio Guzmán se debió a una razón de estado.

"En la decisión de retirarnos del inmueble ya controlado en el que se encontraba el presunto delincuente privó una razón que, de tan profunda, se convierte en razón de Estado: la salvaguarda de la vida e integridad física de aquellos que no figuraban entre los beligerantes", explicó Durazo.

También se dio a conocer que hubo un intento de soborno.

---Nuevo "Jueves negro"

La mañana de este jueves la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa pidió a la población evitar salir a las calles debido a los bloqueos por hombres armados.

Hasta las 08:00 horas se informó que había 7 bloqueos principales estos son: sobre la calzada Heroico Colegio Militar, a un costado del Hospital del ISSSTE, muy cerca de la Novena Zona Militar, en la parte norte, en la salida norte de Espacios Barcelona, en el boulevard Arjona, cerca de la Universidad de Occidente y muy cerca del Sauz, en los Huizaches, donde se ubican instalaciones militares.

----Bloqueos se extienden a otros municipios de Sinaloa

Se reporta gente armada en otros municipios del norte y sur del estado, por lo que la circulación en la maxipista Culiacán-.Mazatlán y la México-Nogales está interrumpida.

Las actividades públicas y privadas en los municipios de Culiacán y Salvador Alvarado fueron interrumpidas, entre ellas las Universidades Autónoma de Sinaloa y de Occidente notificaron que ante la situación que impera cerraron sus instalaciones.

----Suspenden actividad en el aeropuerto de Culiacán

Trabajadores y usuarios del Aeropuerto Internacional de Culiacán buscaron refugio en las instalaciones de este lugar ante la presunta presencia de algún grupo criminal luego de que escucharon detonaciones de arma de fuego en los alrededores del lugar.

Por lo que el Aeropuerto Internacional de Culiacán informó que estará cerrado este jueves.

----Refuerzan seguridad

Tras la alerta por la ola de violencia desatada tras la recaptura de Ovidio Gúzman el Ejército movilizó tropas aéreas en zonas aledañas a Sinaloa con el objetivo de apoyar en la contención del Cártel del Sinaloa por la detención del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

---¿Quién es Ovidio Guzmán?

Guzmán López es considerado uno de los principales exportadores de fentanilo y metanfetaminas, ambas drogas sintéticas, a los Estados Unidos.

Es hijo de Griselda López Pérez, la segunda esposa de "El Chapo" Guzmán, detenida en mayo de 2010, pero que actualmente se encuentra en libertad.

"El Chapo" y Griselda, buscada por Estados Unidos por tráfico de drogas, procrearon a Ovidio, Griselda, Joaquín y Édgar, este último muerto en 2012 por disparo de arma de fuego.

El presunto delincuente se define como un hombre que no es de lujos ni de carros deportivos; sus gustos, según él, son los caballos y los gallos finos.