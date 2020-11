Los 5 puntos sobre los que habló AMLO en el G20

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pugnó este sábado por un rescate económico que vaya "de abajo hacia arriba" y se centre en la población antes que en empresas e instituciones privadas.

"Primero ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales sólo en destinar fondos públicos a empresas o instituciones financieras en quiebra. No convertir las deudas privadas en deuda pública; evitar el endeudamiento y menos aún si es en beneficio de pocos y a costa del sufrimiento de muchos y de las nuevas generaciones", pidió López Obrador en su primera participación en la cumbre del G20.

El rescate económico, sobre el que dijo que hablará el domingo, fue uno de cinco puntos en los que el presidente mexicano centró su intervención. También habló de la necesidad de que la vacuna contra el Covid-19 sea gratuita y de acceso universal, al igual que la atención médica y las medicinas.

Además, se pronunció por evitar el "confinamiento excesivo" y otras "medidas autoritarias", priorizando siempre la libertad de los ciudadanos.

Estos fueron los cinco puntos de los que habló AMLO en el G20:

1. La salud es un derecho humano fundamental que el Estado tiene que garantizar, haciendo a un lado el afán de lucro. Vacunas, atención médica y medicinas deben ser gratuitas y de acceso universal.

2. Promover una alimentación saludable, para prevenir en lugar de curar. Evitar productos con exceso de sal, azúcares, grasas y químicos, tomando en cuenta que el Covid-19 ha afectado más a personas con hipertensión, diabetes y obesidad, condiciones relacionadas con el consumo de esos alimentos.

3. Que la seguridad social se enfoque en la familia como unidad. "No abandonar a los adultos mayores en albergues o asilos".

4. Confiar más en la responsabilidad de la gente. Garantizar ante toda circunstancia, la libertad y evitar la tentación de medidas autoritarias como confinamiento excesivo o toque de queda.

5. Hacer el rescate económico de abajo hacia arriba, orientando los recursos públicos a ayudar primero a los pobres y no la iniciativa privada. Evitar el endeudamiento.