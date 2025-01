Los artesanos de Tultepec, en pie de lucha

Tultepec, Méx.- A ocho años de la explosión que cobró la vida de 46 personas y 80 lesionados en el mercado de artesanías pirotécnicas de San Pablito, artesanos de la pólvora y vendedores, se dicen en pie de lucha y afirman que el lugar es seguro para visitarse, coincidiendo en la necesidad de avanzar sin dejar del lado lo ocurrido, pues es una historia que no quieren volver a vivir.

Margarito Pineda recuerda que aquella tarde del 20 de diciembre del 2016 murió su sobrina, Estefanía Pineda, de 15 años. “Ella estaba aquí y al salir una piedra le alcanzó y le pegó en la cabeza. Queda uno traumado, pero como dice el dicho ya lo pasado pasado y hay que seguir trabajando, es nuestra única fuente de trabajo”.

Tras la reconstrucción del mercado, Margarito reabrió su local, que ahora cuenta con todo lo indicado por la Secretaría de la Defensa Nacional para poder abrir, tanto lo relacionado a permisos y medidas de seguridad como lo son los extintores, arena, agua, pala, pico y letreros de advertencias, ya que refirió esto da la certeza a la gente de que compran en un lugar seguro, pues de no acatarlo, la Sedena les cerraría.

“Fue algo sorpresivo para todos, estamos en pie de lucha todavía. Ese día corrimos para todos lados y el que se salvó se salvó. La gente sigue viniendo y no es de aquí nada más, es de muchos lados”, contó el hombre que está a punto de cumplir 60 años dedicándose a la fabricación y venta de artesanías pirotécnicas.

Para reforzar las medidas de seguridad, el titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, Emmanuel Reyes Urban, sostuvo que cada años hay dos capacitaciones para la gente que comercializa los fuegos artificiales en San Pablito, en materia de seguridad, en protocolo de actuación, uso y manejo de extintores, radio expansivo en caso de accidente, energía estática, reglamento de la Sedena, e informó que de 300 locales construidos, operan hasta 180 en temporada fuerte y 96 siguen pendientes por obtener sus permisos.

Para Israel Reyes, vendedor de cohetes en el tianguis considerado como el más grande de América Latina para la venta de fuegos artificiales, la actividad de la pirotecnia está satanizada.

“Nuestro trabajo siempre lo han satanizado, cómo no satanizan la venta de armas, por eso a veces mucha gente no viene, usándolo responsablemente no pasa nada. Son errores humanos. Los accidentes no nacen, se hacen”, enfatizó el comerciante.