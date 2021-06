Los cinco Pueblos Mágicos más "googleados" por los mexicanos

De acuerdo con información del más reciente conteo realizado por el INEGI, en México existen 2,469 municipios, de los cuales únicamente 132 están incluidos en la categoría "Pueblo Mágico". Y entre todos estos municipios, existen 5 pueblos que son los más buscados en internet por los mexicanos, según resultados de un ranking realizado por la plataforma de reserva de alojamientos Holidu.



Ranking de pueblos más buscados en internet por los mexicanos

Los resultados de este ranking fueron obtenidos a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), basándose 2,458 pueblos y ciudades con una población de hasta 20 mil habitantes. Holidu analizó la cifra media de búsquedas mensuales en Google, durante los últimos 12 meses hasta abril 2021, con la expresión "Qué hacer en" y "Qué ver en". El análisis tuvo como objetivo identificar cuáles fueron las tendencias de búsqueda de la población mexicana hasta abril de este año, y determinar así los destinos con mayor potencial turístico. Te decimos cuáles fueron los cinco pueblos más "googleados" por los mexicanos, de acuerdo con Holidu:



1. Mazamitla, Jalisco

El primer lugar de este ranking, con 2,910 búsquedas mensuales, se encuentra Mazamitla, un Pueblo Mágico situado en la Sierra del Tigre, en el estado de Jalisco, lugar rodeado de montañas boscosas y cascadas. Cuando vayas, no pierdas la oportunidad de probar su deliciosa gastronomía, admirar la arquitectura de sus calles, y vivir la inolvidable experiencia de participar en alguna de sus festividades, como el famoso Festival de las Flores. El borrego al pastor, "el bote" (cocido de pulque), las corundas, las gorditas de trigo, los frijoles puercos y el mole de olla, son los platillos típicos que debes pedir. Es un lugar con encantó, con muchas actividades de naturaleza y aventura en los alrededores.



2. Huasca de Ocampo, Hidalgo

En 2001, Huasca de Ocampo fue el primer "Pueblo Mágico" gracias a la belleza de sus paisajes, a sus calles empedradas y haciendas coloniales. En 2021, de acuerdo con Holidu, los mexicanos hicieron 1,010 búsquedas por mes en Google. Disfruta un fin de semana en algún glamping, en alguna casa del árbol en medio del bosque o en una exhacienda en el corazón de este Pueblo Mágico. Durante tu estancia, Holidu recomienda visitar los Prismas Basálticos y el Bosque de las Truchas.



3. Mineral del Chico, Hidalgo

En tercer lugar, con 690 búsquedas de mexicanos registradas cada mes, se encuentra este pueblo de origen minero que forma parte de los 7 Pueblos Mágicos de Hidalgo, un destino famoso por su riqueza natural en las montañas, valles, presas y formaciones rocosas. Mineral del Chico es una excelente alternativa para los amantes de la aventura, quienes podrán practicar ciclismo, escalada, rappel, vía ferrata, tirolsa... Entre las recomendaciones de Holidu para los visitantes de Mineral del Chico se encuentran: visita la Iglesia de la Purísima Concepción, las minas de San Antonio y el Parque Nacional El Chico.



4. Tlayacapan, Morelos

A tan solo 47 kilómetros de Cuernavac, en el estado de Morelos, se sitúa el Pueblo Mágico de Tlayacapan, incluido en la Ruta de los Conventos que es considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por lo que no es de extrañarse que Tlayacapan se encuentre en el cuarto lugar de este ranking con 570 búsquedas realizadas mensualmente. Entre los mayores atractivos de este pueblo se encuentran sus diversas leyendas, una de ellas se narra en el portal web del estado de Morelos, y cuenta que existe la creencia de que los primeros habitantes de este lugar fueron los olmecas, debido a distintos descubrimientos hechos por arqueólogos, uno de ellos, Francisco Plancarte y Navarrete quien entre los años de 1890 y 1910 encontró algunas figurillas de esa étnia en la zona de norte de Hidalgo y Tlayacapan principalmente.

Ahí tendrás la oportunidad de admirar el Palacio Municipal más antiguo de México, un corredor arqueológico con pinturas rupestres, y asombrosas capillas que te dejarán boquiabierto. Además, los deliciosos platillos de su extensa gastronomía, que incluye pipian y charales, son algo imperdible en tu visita.



5. Tlacotalpan, Veracruz

En el quinto lugar de este listado, con 420 búsquedas registradas mensualmente, se ubica este pueblo del hermoso estado de Veracruz. Así que cuando tengas la oportunidad de visitarlo, considera Tlacotalpan como una gran alternativa. La riqueza cultural de Tlacotalpan impregnada en sus tradiciones, costumbres y arquitectura colorida en tonos pastel, se debe en parte a la mezcla de culturas y razas que se dio aproximadamente en el siglo XVI, cuando la región fue conquistada, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Dar una caminata por sus calles, visitar los museos del pueblo, conocer sus emblemáticas plazas, y terminar el recorrido en la zona del malecón, donde podrás degustar exquisitos platillos de mariscos mientras observas el atardecer, harán de Tlacotalpan tu próximo destino favorito.

La actividad turística y económica está volviendo a la normalidad poco a poco, y visitar un destino nacional en tus próximas vacaciones puede ser un excelente plan, si es que aún no quieres hacer viajes tan largos. No tengas duda de que en México encontrarás cientos de destinos que albergan una enorme cantidad de historia, cultura y tradición, como estos 5 pueblos muy buscados en internet.