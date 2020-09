Los cuatro grupos buscan la dirigencia de Morena

Al menos cuatro grupos se disputan la dirigencia nacional de Morena, aquélla que deberá conducir al partido a no perder la Presidencia de la República en 2024. Quien quede al frente concluirá su encargo el 31 de agosto de 2023, ya encarrerados hacia el proceso electoral federal de 2024.

Se trata de los grupos que encabezan el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el cual está el diputado federal Mario Delgado; el de Ricardo Monreal, con el cual simpatiza Alejandro Rojas Díaz Durán; el de Yeidckol Polevnsky, y el de Bertha Luján, con quien están Porfirio Muñoz Ledo y Javier Hidalgo.

El registro de aspirante para la dirigencia nacional de Morena inició el sábado. Este lunes, sin sana distancia, decenas de simpatizantes acompañaron al diputado federal Delgado Carrillo a su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para competir.

El legislador arribó al INE, en donde se le abrió la puerta no sólo a él, también a un centenar de simpatizantes, entre ellos, llegó acompañado del exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. En el lugar también se vio a la diputada Dolores Padierna y a su colega Pablo Gómez.

Tras entregar la documentación se dirigió a sus simpatizantes, a quienes desglosó el decálogo de su proyecto de trabajo en caso de llegar a la presidencia de Morena.

"La transformación del país es conducida por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. La continuidad de la misma va a depender de impedir el regreso de los conservadores, los corruptos y los saqueadores de la patria. Por ello, es de la mayor importancia que nos organicemos como partido para la cita electoral del 21, pero también que institucionalicemos a nuestro partido para que trabaje permanentemente en la formación política de nuestro pueblo", dijo.

Expuso que su proyecto contempla que Morena destine 50% de sus prerrogativas a la adquisición de la vacuna contra el Covid-19.

Impugnación. Ayer lunes, la senadora Citlalli Hernández impugnó la convocatoria para renovar la dirigencia nacional de Morena que elaboró el INE.

La impugnación, ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se dio por considerar que en el documento no se incluyó la paridad de género.

Hernández dijo que es algo grave que el INE no haya considerado la importancia de respetar la paridad.

Ayer en el INE se eligió, por insaculación, a las tres empresas que realizarán el sondeo para definir a la nueva dirigencia nacional de Morena.