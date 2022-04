Los expertos opinan sobre la revocación de mandato

Aunque analistas, periodistas y exfuncionarios del entonces IFE difieren sobre un claro ganador de la consulta, coinciden en que el panorama del instituto electoral, a pesar de haber cumplido, será complicado, debido a las reformas en la materia que busca el titular del Ejecutivo.



María Marván Laborde, Exconsejera IFE Exconsejera IFE

¿Quién ganó? Perdió la democracia.

¿Usted votó? No.

¿Qué sigue para el INE? Más vale que las oposiciones defiendan al INE y se aseguren de darle el presupuesto necesario para organizar la elección de 2024.



Paola Rojas Hinojosa, Periodista

¿Quién ganó? El INE, porque logró organizar la consulta con el presupuesto asignado e instalar más de 99% de las casillas.

¿Usted votó? No.

¿Qué sigue para el INE? Sobrevivir ante la reforma electoral que enviará el Ejecutivo y que plantea sustituir a los consejeros.



Alberto Aziz Nassif, Investigador CIESAS

¿Quién ganó? Ganó el Presidente. Se cumplió la ratificación. Un resultado que se esperaba era de nueve a uno y fue un poco mayor.

¿Usted votó? ---

¿Qué sigue para el INE? El INE hizo su trabajo, a pesar del enorme litigio presupuestal y legal; seguirán las críticas y lo culpabilizarán de la visión negativa de la consulta.



José Woldenberg Karakowsky, Profesor de la UNAM

¿Quién ganó? Nadie. Cuando el ejercicio no tiene ni pies ni cabeza, la política carece de sentido. La coalición gobernante violó la ley y arremetió contra el INE.

¿Usted votó? No.

¿Qué sigue para el INE? El INE seguirá trabajando con profesionalismo, independencia y ofreciendo certeza. Es un pilar de la democracia, acosado por el gobierno y su partido.



Alfonso Zárate Flores, Politólogo

¿Quién ganó? AMLO. A pesar del atropello a las reglas del juego, se salió con la suya y el resultado le dará elementos para apoyar su contrarreforma electoral.

¿Usted votó? No.

¿Qué sigue para el INE? El golpeteo al INE va a aumentar, pero resistirá.



José Antonio Crespo Mendoza, Analista político

¿Quién ganó? Unos y otros dirán que ganaron. Morena dirá que triunfó por el resultado, mayor a 90%, pero es resultado de que la oposición le hizo el vacío.

¿Usted votó? No.

¿Qué sigue para el INE? La guerra contra el INE va a seguir. Hay una intención de capturar al INE y al TEPJF con miras a 2024; así, ellos podrán decir: "ganamos ‘haiga sido como haiga sido’".



Salvador García Soto, Periodista

¿Quién ganó? En teoría, la ciudadanía, pero los vicios de origen hacen dudar si el beneficio final será para la democracia o se buscaba un beneficio político.

¿Usted votó? No.

¿Qué sigue para el INE? El INE deberá seguir con su trabajo profesional e imparcial, sin permitir las violaciones a la ley que cometieron actores políticos del gobierno y su partido.



Luis Carlos Ugalde Ramírez, Expresidente IFE

¿Quién ganó? Primero, el gran ganador es el abstencionismo, con 83.5% del voto. En segundo lugar, es López Obrador, que obtuvo 90% del voto emitido.

¿Usted votó? No.

¿Qué sigue para el INE? El INE cumplió y prácticamente se instalaron 100% de las casillas, dieron los resultados a tiempo, la jornada fue pacífica y como siempre el INE cumple su función.