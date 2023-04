Los "falsos rumores" en información oficial sobre la salud de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL). - Esta es una línea de tiempo sobre las contradicciones del Gobierno de la República en torno a la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en domingo pasado dio positivo a Covid-19 por tercera ocasión.

*El domingo 23 de abril, a las 12:46 horas comenzaron a publicarse versiones periodísticas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se habría "desvanecido" y llevado de emergencia a la Ciudad de México.

*A las 13:00 horas, EL UNIVERSAL buscó vía telefónica al vocero de Presidencia de la República Jesús Ramírez Cuevas, quien señaló que eran "falsos rumores", que el Mandatario se encontraba bien de salud y que continuaría su gira de trabajo conforme a lo programado.

*A las 15:00 horas El Diario de Yucatán informó que el titular del Ejecutivo que habría sufrido un infarto cuando se disponía a desayunar en la Base Aérea Militar número 8 de Mérida Yucatán.

*A las 15:27 horas, el presidente López Obrador desmintió a su vocero e informó que dio a positivo a Covid-19, que su enfermedad no era grave. "Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto".

*El lunes 24 de abril, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien encabezó la mañanera en ausencia del Mandatario", afirmó que era una mentira que el Presidente se haya desvanecido o sufriera un infarto y rechazo fuera trasladado de emergencia a la Ciudad de México.

No obstante, el encargado de la política interna dijo que el sábado por la noche y la mañana del domingo, el Presidente presentó síntomas de resfriado por lo que se le hicieron pruebas de influenza y Covid-19, que se confirmó a su arribo a la Ciudad de México alrededor de las 15:00 horas.

Indicó que el Presidente instruyó que la última reunión del día sobre el Tren Maya la encabezarían los titulares Marina, almirante José Rafael Ojeda; de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara; y el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May.

Martes 25 de abril. Sin embargo, este martes, el titular de Gobernación dijo que ya se había iniciado la primera reunión y los médicos sugirieron que por precaución acortara la duración de la última reunión y se decidió que se trasladara a la Ciudad de México en prevención.

"Sobre todo, porque si hubiese resultado positivo a alguno de los virus, resultó positivo a Covid, pues eso obligaba a aislarse para evitar contagios a quienes estuviesen conviviendo con él", dijo.

Tras dar positivo a COVID, AMLO cumple 48 horas ausente de sus redes sociales. A 48 horas de que informó que dio positivo a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene en aislamiento y reposo, sin hacer uso de sus redes sociales, alejado de la arena política.

Lo anterior a diferencias de sus primeros dos contagios del virus del SARS-CoV-2.

La primera vez que el Mandatario enfermó de Covid-10 fue el 24 de enero de 2021, después de haber realizado una gira por el estado de Nuevo León y San Luis Potosí.

En esa ocasión, por medio de sus redes sociales avisó que el 25 de enero de ese año atendería una llamada con el presidente de Rusia Vladimir Putin para ver la posibilidad de que enviara a México la vacuna Sputnik V.

Luego el 29 de enero de 2021, el Mandatario reapareció en Palacio Nacional por medio de un video que publicó en sus redes sociales, para que no hubiera rumores y malentendidos, en el cual dijo que estaba trabajando y pendiente de la pandemia.

Beatriz Gutiérrez Müller aclara "chismes" sobre salud de AMLO: "Nuestro presidente está muy bien". La doctora Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra muy bien, tras haber contraído Covid-19 por tercera vez.

Al asistir a Fandangos por la lectura en Tamulté de las Sabanas, Tabasco, y acompañada del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, la esposa de López Obrador indicó que, pese a los rumores, él se encuentra bien, recuperándose del contagio.

Recordó que una de las formas de superar el contagio y no contagiar el coronavirus es con el aislamiento.

"Nuestro presidente está guardadito, reposando como debe ser, todo lo demás que se haya dicho sobre el Covid que tiene, ya queda en la inventiva de muchos que, pues a lo mejor no tienen mucho que hacer", señaló.