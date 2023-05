Los Lebarón pide a Biden y AMLO estar atentos a juicio por masacre de 17 miembros de su familia

A-AA+

TOLUCA, Méx., mayo 29 (EL UNIVERSAL).- En este juicio "queremos que Biden esté pendiente y López Obrador, que la FBI, que cualquier persona que ha tenido algo que ver, sepa que estamos aquí", afirmó enfático Adrián Lebarón, al llegar a los juzgados federales del Penal Federal número 1 del Altiplano a la audiencia de Fidencio alias "El Janos" , uno de los responsables de la masacre de 17 miembros de la familia Lebarón, tres mujeres adultas y 14 menores de edad, en Bavispe, Sonora.

Al llegar a la audiencia al Altiplano, Adrián y Julián Lebarón, acompañados de Shalom Tucker y de sus abogados, el primero de ellos manifestó que "espero que este juez, porque este juez ya lo hemos estado checando y tiene casos donde dejó libre gente a malandros. O sea, no los pudo vincular, espero que en esta ocasión sí se ponga las pilas y yo quiero que esté pendiente de este juicio López Obrador, que sepa que está pasando y Ricardo García Verdeja que está de candidato a la gubernatura, tuvo que ver mucho en este caso de Coahuila".

"Que estén en este caso todos los Rosa Icela, Gertz Manero, porque a todos hemos visitado, a todos ellos que sepan que aquí estamos. También quiero que esté bien pendiente Kent Salazar, que la embajada esté aquí presente, nosotros casi venimos de parte de la ciudadanía, ¡sí somos cumplidores a México!".

"Porque sí se ganó un amparo donde nosotros estamos considerados víctimas dentro de una carpeta de investigación por delincuencia organizada, eso nunca había sucedido, gracias al amparo podemos estar aquí presentes en este juicio".

"También queremos que Biden esté pendiente y López Obrador, que la FBI, que cualquier persona que ha tenido algo que ver, sepa que estamos aquí nosotros".

"Quiero mucho que el juez, especialmente el juez federal de Estado Unidos, que ya en una sentencia de juicio civil dictaminó que el acto que sucedió donde mataron a nuestra hija y a nuestros familiares, esos 17 acribillados de Sonora, que también eran ciudadanos americanos, ya determinó que si fue un acto de terrorismo y ya lo dijo un juez federal de Estado Unidos, ya dio esa sentencia, pues ojalá se pueda volver a repetir acá con nuestro poder judicial. Esa es nuestra esperanza".

La masacre de 17 indefensos fue un crimen de estado

Fidencio "El Janos", el primero de los detenidos por la masacre de la familia Lebarón, "era conocido de repente empezó a distribuir droguita, luego lo hicieron halcón y el día de la masacre pasaron por él porque conocía el terreno", apuntó Julián Lebarón, al inicio de la audiencia del probable responsable.

"Algo muy interesante y que sabemos, es que cuando la masacre - el 4 de noviembre de 2019- él dice en sus declaraciones que él no jaló el gatillo, que él nomás iba de guía forzado, pero a él también lo dejaron tirado. Él no se fue y es por eso que fue de los primeros detenidos, ahí cerquita de la masacre. Entonces hay mucho que desahogarse. Es la primera vez, yo ni puedo creer que estamos aquí, en esta audiencia" señaló Julián Lebarón.

"Nosotros queremos dar nuestro testimonio. Somos testigos y queremos que se haga justicia", demandó Julián.

"El Janos", "creo que fue de los primeros detenidos. Fue un conocido malandro en la región por mucho tiempo. No es posible que las autoridades de Chihuahua no supieran las desapariciones y los crímenes que él cometió. Y también hay que decirlo, están detenidos militares, exmilitares y el director de seguridad pública de Janos, aquí está detenido por haber participado en esa masacre", señaló Julián Lebarón.

"Lo que nos da asco es que esta persona fue un conocido malandro, él tenía relación con los policías", al reiterar que también está detenido el director de seguridad pública de Janos.

"Hablan de crímenes de Estado, porque hay una complicidad, porque el día de la masacre nosotros desde en la mañana le pedimos ayuda a las autoridades en Chihuahua y en Sonora y jamás llegó ni una autoridad ni de Chihuahua, ni de Sonora, la policía federal nos acompañó a nosotros y nosotros fuimos los que subimos a levantar esos cuerpos", relató Julián.

"La verdad aquí estamos para decir, que hemos permitido esta calidad de justicia y este terrorismo todos los mexicanos y todos tenemos que asumir la responsabilidad de no quedarnos callados y de ser testigos de todo lo que ha sucedido y que nos duela y que empecemos todos a participar para que esto cambie.

Si queremos al principal responsable, somos nosotros mismos somos 130 millones de mexicanos que hemos permitido que esta mugre florezca y tenga vida entre nosotros, y nos dejen los pueblos fantasmas y que nos dejen en la total indefensión a nuestras familias. Y tiene que empezar por nosotros esa responsabilidad", aseveró Julián Lebarón.