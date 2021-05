Los medios están obcecados en atacar a mi gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los medios de información en México pasan por un "momento de oscuridad", porque se tiene la prensa más lamentable, injusta, tendenciosa, golpeadora y defensoras de los grupos corruptos, "con honrosas excepciones".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador se refirió a los cuestionamientos de los medios de comunicación hacia su gobierno.

"Es algo rutinario. Yo lamento que los medios de información en el país estén tan obcecados en atacar al gobierno que represento, desde el tiempo del presidente Madero no se tenía una prensa así, tan tendenciosa, golpeadora, defensora de grupos corruptos, una prensa que se dedica a mentir constantemente, con honrosas excepciones para no generalizar", declaró.

"Pero son muy pocas las excepciones, la regla es que tenemos la prensa más lamentable en mucho tiempo. La prensa más injusta, la más distante, la más lejana al pueblo y la más cercana a los grupos de poder conservador, es un tiempo de oscuridad para los medios de información", expresó el Presidente.

Sin mencionar su nombre, el presidente López Obrador hizo referencia al analista Luis Estrada, quien contabiliza cuántas veces dice "pueblo" en sus conferencias de prensa matutinas.

"Cómo no voy a repetir pueblo, lo voy a estar repite y repite, ¿Qué quiere? ¿Que yo repita oligarquía, oligarquía, oligarquía o neoliberalismo, neoliberalismo? Pues tengo que estar repitiendo pueblo porque es el soberano, el pueblo, pero miren, el papel de esta prensa facciosa", dijo.

En Palacio Nacional, el Presidente exhibió un artículo del periodista Raymundo Riva Palacio, "un periodista de estos llenos de coraje y el servicio de los grupos de poder económico, porque fue hasta el director de Notimex en el gobierno de Salinas, todavía no se liberaba al señor Palma y ya lo daba por hecho. O sea, como que se trataba de una campaña que nos querían aplicar".

López Obrador señaló a Riva Palacio de ser "famosísimo" como los periodistas Ciro Gómez Leyva, Joquín López-Dóriga y Carlos Loret de Mola.

"La prensa está en la peor época en muchos años", agregó.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, obcecar se refiere a "Cegar, deslumbrar u ofuscar".