Los policías de Jalisco, en la "narconómina"

Ciudad de México.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pagó en un mes casi medio millón de pesos (456 mil) a tres corporaciones policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, entre ellas la Estatal de Caminos, creada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, para operar y movilizarse sin problema en la convulsionada entidad.

Documentos de la narconómina de "El Mencho", en poder de El Universal, indican que la Estatal de Caminos recibió 40 mil pesos; Policía Estatal (Los Negros), 400 mil pesos; Policía Vial, 16 mil pesos, en diferentes cantidades y días de diciembre del año pasado.

Una lista denominada "Gastos de Cocula. Semana 1, 2, 3 y 4" refiere entregas de 10 mil pesos a la "Estatal de Caminos", encabezada por el comisario Óscar Manuel Montaño Íñiguez, los días 3, 10, 17 y 24 de diciembre en dicho municipio de la Región Valle del estado.

Como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco en el año 2024, Pablo Lemus Navarro prometió crear la Policía Estatal de Caminos para vigilar las carreteras municipales, estatales y federales de la entidad ante la extinción de la Policía Federal de Caminos.

Con el lema "Preparada para cuidar, no para multar", pues no le dieron facultades para ello, el mandatario activó la corporación en 2025 con un estado de fuerza capacitado en prevención de accidentes y con patrullas equipadas con cámaras y localizador satelital, entre ellas un vehículo Cybertruck Tesla que desató polémica en la entidad.

Según los registros contables hallados por este diario en las cabañas de Tapalpa, el grupo criminal fundado por el extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" o "El Señor de los Gallos", entregó al menos 16 mil pesos a la Policía Vial de Jalisco, a cargo del comisario Jorge Alberto Arizpe García, responsable de hacer cumplir el reglamento de tránsito en el estado.

Se reportan 8 mil pesos para la "Vial del Estado" y "Policía Vial Estado" en el documento "Gastos de Acatlán de Juárez, Semana 1", entregados supuestamente el 4 de diciembre de 2025, así como cuatro montos de 2 mil pesos de "Pago vial del Estado" en el municipio de Sayula, los días 6, 13, 20 y 27 del mencionado mes.

La narconómina de Nemesio Oseguera, "El Mencho", alcanza también a Los Negros, los elementos especiales y de reacción de la Policía Estatal de Jalisco conocidos así en la entidad desde hace años por su uniforme de ese color y que aparecieron en los papeles.