Los puntos clave de la reforma eléctrica de AMLO

El 30 de septiembre de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó la iniciativa de reforma de la ley Eléctrica a la Cámara de Diputados.

"Se trata de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso de la industria eléctrica nacional y que sea posible que haya electricidad a mejor costo para todos los mexicanos", destacó.

¿En qué consiste y qué es la reforma eléctrica de AMLO?

La iniciativa de decreto consta de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios.

De ser aprobada en el Poder Legislativo, la Comisión Federal de Electricidad será una institución con personalidad jurídica propia, es decir, un organismo del Estado.

Además desaparecerán las subsidiarias anteriores y quedará un solo órgano encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica.

--Reforma eléctrica creará una súper CFE

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, expuso que con la reforma eléctrica de AMLO la CFE se fortalecerá también con la desaparición de contratos de autoabastecimiento, "lo que significa que las grandes cadenas comerciales y tiendas de autoservicio tendrán que adquirir la energía a la Comisión".

El secretario de Gobernación agregó que desaparecerán la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía dos instancias que en el periodo neoliberal fueron creadas para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a productores privados. El Centro Nacional de Control de Energía, dijo, pasará a formar parte de la CFE.

--El litio y la reforma eléctrica de AMLO

En la reforma eléctrica enviada por el Presidente se señala que corresponderá al Estado la intervención y exploración de los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio.

Se respetarán las concesiones otorgadas previo al Gobierno de la Cuarta Transformación para la explotación del oro, la plata y el cobre, sin embargo, ninguna de estas será utilizada para el litio.

"Hay a la fecha ocho concesiones otorgadas para la posible explotación de litio y quedarán vigentes siempre y cuando acrediten, ante la Comisión Federal de Electricidad y ante la Secretaría de Energía, que han iniciado el proceso de exploración y que están en los términos previstos para empezar la producción. Se tiene informe que solamente una de esas sociedades, de esos ocho concesionarios, reúne esta característica pero si logran acreditar estará vigente esta concesión, apuntó.

El principal uso del litio en la actualidad es para la fabricación de baterías eléctricas recargables para autos o teléfonos celulares.

--¿Qué pasará con los paneles solares y la reforma eléctrica de AMLO?

Luego de algunas versiones que señalaban que la nueva reforma eléctrica afectará a quienes tengan paneles solares para su consumo energético, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que con su iniciativa se cancelen los permisos de auto-abasto con paneles solares que generen energía eléctrica para casa habitación.

"No, no, espero que espero que con el paso del tiempo se vaya aclarando más, se conozca la iniciativa, como se va a explicar aquí a detalle y si se necesita lo vamos a hacer diario, vamos a estar informando para que se conozca bien".

--El cabildeo político y la aprobación de la reforma eléctrica 2021

Tras la presentación de la iniciativa, el movimiento político se ha ido intensificando en torno a la aprobación de la reforma.

El Presidente AMLO ha sido el principal impulsor y cabildero de su reforma eléctrica. En los días recientes, el mandatario ha declarado en su conferencia de prensa ha declarado que quienes voten en contra serán exhibidos en las conferencias matutinas, conocidas como "La Mañanera".

Además, señaló a uno de los principales actores políticos para que la reforma se apruebe: al PRI. "Es una oportunidad histórica para el PRI de definición, es decir, nos olvidamos porque esto es contrario al interés popular, es lo que nos llevó a la derrota, el salinismo, la privatización el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particularizares sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores", dijo ayer en su conferencia.

Tras ello, el líder del tricolor, Alejandro Moreno, aseguró que no hay prisa en definir su postura acerca de la Reforma Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, por lo que precisó que a su "partido nadie lo presiona".

"Nadie presiona al PRI, ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios. El PRI es un aprtido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI, en el gobierno o en la oposición", expresó en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, las dirigencias nacionales del PAN y del PRD manifestaron al PRI su preocupación por no haber cerrado filas en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En reunión privada solicitaron "homologar criterios" para seguir caminando juntos y no poner en riesgo la viabilidad de la alianza Va Por México tanto en el Congreso de la Unión como en los procesos electorales de 2022.

--IP ve desventajas con nueva reforma eléctrica

Tras la presentación de la iniciativa de reforma, la Iniciativa Privada ha señalado desventajas en caso de que se apruebe.

La iniciativa de reforma eléctrica que presentó el Ejecutivo provocará apagones, desabasto y elevará las tarifas de luz, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La iniciativa es totalmente contraria al bienestar que necesitan los consumidores de electricidad, limita la competitividad y evita la competencia.

"Esta iniciativa cierra la puerta a la competencia y es un hecho que de aprobarse, en el corto plazo, generará desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas", explicó.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, advirtió que hay 44 mil millones de dólares de inversión privada nacional y extranjera en el sector eléctrico que corren el riesgo de afectarse ante una eventual aprobación de la iniciativa de reforma del sector, además de que se abre la posibilidad de que surjan conflictos contra el Estado que terminarán en el Poder Judicial.

Además de que se requerirán millones de pesos para subsidiar la energía eléctrica, recursos que se dejarán de invertir en el bienestar de la población.

"No se puede aplicar una ley en retroactivo y los contratos se firmaron en función de una cierta regulación y una cierta normativa, cambiarlos o cancelarlos como propone la iniciativa de cambio constitucional, evidentemente va a acabar siendo una discusión en el poder judicial", explicó.

--¿Cuándo se vota la reforma eléctrica de AMLO?

El coordinador del grupo mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó que la reforma constitucional en materia eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador se estará votando en el pleno de San Lázaro en este periodo ordinario de sesiones, y sería entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre cuando concluyen los trabajos.