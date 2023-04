Los puntos que AMLO solicitó a China para el control de fentanilo

A-AA+

El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, para solicitar ayuda y cooperación por razones humanitarias para controlar los envíos de fentanilo de ese país a México.

Estos son los principales puntos:

- Qué informe a México quiénes importan fentanilo

- En qué cantidad

- En qué embarcaciones

- A qué puertos mexicanos llegan

- Tipo específico de sustancia

En la carta, López Obrador expuso que esa solicitud era por petición de legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos para detener el tráfico ilegal de esa droga que llega a territorio estadounidense.

López Obrador le expuso al presidente Xi Jinping que ante la crisis de fentanilo en Estados Unidos, algunos legisladores republicanos culparon de manera falaz e irresponsable a México, e incluso han amagado con presentar una iniciativa para que las fuerzas armadas "invadan" territorio mexicano.

"Acudimos a usted presidente Xi Jinping, no para pedir apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo de China a nuestro país. Sería de un gran apoyo contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en que embarcaciones, cuando sale de los puertos chinos, a qué puertos llega y el tipo específico de la sustancia", suscribe la misiva.

Señaló que con esa información, el gobierno de México tendría un mayor control de esta droga que en el país solo está destinada a fines médicos, cuya importación legal es muy poca.

----"No existe el tráfico ilegal de fentanilo", responde China

China respondió a México que "no existe el tráfico ilegal de fentanilo" entre ambos países. De acuerdo con Mao Ning, portavoz de la cancillería china, hay "un canal fluido de cooperación antinarcóticos y las autoridades competentes de los dos países mantienen una buena comunicación".

En conferencia de prensa, Ning detalló que "China no ha sido notificada por México sobre la incautación de precursores de fentanilo catalogados de China".